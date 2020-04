Más de 700 estudiantes de la Unne se anotaron para las becas de conectividad

Más de 700 estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se anotaron a las becas de conectividad que se lanzaron para brindar internet a quienes no pueden costearlo, en el marco de la enseñanza a distancia aplicada por el contexto de la pandemia. En tanto, desde la casa de estudios destacaron la implementación de más de 800 aulas virtuales dentro de la plataforma Moodle.

La Unne lanzó hace más de dos semanas unas becas de conectividad, con las que buscan brindar apoyo institucional a aquellos estudiantes que no puedan costear una conexión a internet, teniendo en cuenta que en cada facultad se está avanzando con la enseñanza domiciliaria mediante contextos virtuales. Mientras dure el aislamiento social obligatorio, los beneficiarios recibirán un módem a comodato, además del pago del abono correspondiente, sea para navegar en una computadora o en el teléfono celular.

A dos días de la habilitación de las inscripciones, se anotaron cerca de 300 alumnos y alumnas, por lo que desde la Unne estimaron que la cifra llegaría a 500. Sin embargo, finalizado el período de adhesiones, en la universidad contabilizan ahora más de 700 personas. “En estos días tendremos los números exactos que nos pasarán las secretarías de Asuntos Estudiantiles de cada facultad, pero aproximadamente ya tenemos más de 700 alumnos inscriptos”, destacó a El Litoral el secretario de Asuntos Sociales de la Unne, Eduardo Cibils.

La semana pasada se designaron a los adjudicatarios de las otras becas que ofrece la casa de estudios, como las de comedor, transporte o finalización de estudios. Una vez definidos estos padrones, se determinará cuántos de los más de 700 anotados para las de conectividad recibirán la bonificación, ya que un alumno o alumna no puede gozar de más de una beca. Según Cibils, esta información se comunicará mañana.

Moodle

En el marco de un balance realizado por la universidad, se destacó que se continúa “avanzando en la creación de aulas y alta de usuarios en la Plataforma Unne Virtual”. En este sentido, resaltaron que actualmente en unas diez facultades se está trabajando con aulas virtuales disponibles en la plataforma privada “Moodle”, “creando hasta el día de la fecha un total de 888 de esas aulas”.

Moodle es una herramienta que también se está utilizando para realizar evaluaciones a distancia, como es en el caso de la Facultad de Derecho.

