Comercios y servicios retornaron con expectativas tras un mes de incertidumbre

Luego de 37 días de inactividad laboral, los comercios junto a varios servicios como consultorios y peluquerías, ayer volvieron a abrir sus puertas con expectativas renovadas. Algunos con un buen inicio, otros esperando las primeras ventas y todos con el objetivo de alcanzar mejoras en la rentabilidad tras más de un mes de gastos e incertidumbre.

Así lo expresaron varios mercantiles de diferentes rubros a El Litoral, además, en todos los casos la reapertura estuvo completamente atravesada por una serie de estrictas medidas de seguridad por la alerta ante el covid-19, y estos cuidados las se mantendrán hasta tanto dure la cuarentena.

En este sentido, en una librería ubicada en plena Junín, ya desde la entrada invitan al cliente a refregar sus pies en un trapo de piso con lavandina, mientras rocían en la mano un poco de alcohol. “Solo pueden permanecer en el negocio dos personas, que deben mantener la distancia y no dejamos ingresar sin barbijo. Tenemos todos los recaudos”, expresó Fabián el encargado del negocio.

En lo que respecta a la jornada, si bien el Municipio dispuso como horario comercial de 9 a 17, algunos negocios atendieron ayer únicamente por la mañana. “Nosotros trabajamos sólo de 9.30 a 13, para ser considerados con las chicas que tienen que viajar en colectivo. Pero también tenemos venta online hace años”, indicó Stefany Harvey dueña de una zapatería.

En relación a las perspectivas para esta semana, Stefany indicó que ayer no hubo movimiento. Consultado al respecto, el encargado de la librería expresó: “Fue un mes muy difícil para los propietarios y para nosotros también porque necesitábamos la estabilidad laboral, pero los dueños de la firma sostuvieron los pagos. Ahora tenemos expectativas, sabemos que será lento el proceso, pero la gente se acerca a buscar lo que necesita. Además, nosotros veníamos trabajando desde el 13 de abril con las entregas a domicilio”.

Otros negocios aguardaban todavía los permisos para poder subir finalmente las persianas. Este fue el caso de una tienda grande de indumentaria, cuyo gerente general, Marcelo Alcaraz, comentó a El Litoral: “Estamos esperando terminar la autorización Municipal para abrir sin inconvenientes, y esperamos tener un buen inicio porque recibimos varios llamados de personas que están esperando que les avisemos para entrar”.

En esa misma línea, desde otros rubros dedicados al servicio como consultorios nutricionales o peluquerías, indicaron que tuvieron un buen comienzo de semana dado que los clientes esperaban el regreso.

Desde un consultorio nutricional, María Agustina Dahse dijo: “Muchos pacientes solicitaron turnos, pero estoy limitándolos porque me propuse que la incorporación de trabajo sea lenta para fomentar el aislamiento social y para tener todos los cuidados. En mi caso puedo atender por videollamadas, pero algunas obras sociales no me permiten así que vengo al consultorio de 8 a 12 únicamente”.

Asimismo, desde una peluquería Patricio Espíndola sintetizó: “Voy a trabajar de acuerdo a las disposiciones con todos los cuidados pertinentes al caso. Fue larga la espera para poder trabajar, sobre todo porque nosotros vivimos del día a día así que estamos contentos de la respuesta que dio el gobernador. La expectativa es buena porque muchos estaban esperando nuestro regreso, pero siempre con la meta de ser muy responsables porque en esta enfermedad nos tenemos que cuidar entre todos”. (MS)