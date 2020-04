Nalbandian rememoró la victoria sobre Federer en el Master de 2005

El ex tenista cordobés David Nalbandian recordó ayer que “no había visto nunca el partido entero” que le ganó a Roger Federer en la final del Masters de Shangai 2005, resultado que lo depositó meses más tarde en el tercer escalón del ranking mundial.

La semana pasada, en ocasión de la cuarentena por el coronavirus, un canal deportivo pasó ese encuentro completo y Nalbandian aseguró que en su casa se lo hicieron ver: “Fue buenísimo, desde el primer al último punto, muy parejo para los dos”, recordó.

En una entrevista que brindó en vivo por Instagram a la Agencia Córdoba Deportes desde su Unquillo natal, Nalbandian expresó: “Yo estaba relajado porque no iba a ir a ese torneo, pero la verdad fue una semana increíble”.

El partido ante el suizo comenzó complicado con dos sets a favor del europeo, pero Nalbandian se recuperó y triunfó 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 para quedarse con uno de los títulos más importantes de su carrera.

El "Rey" David venció ocho veces a Federer en su trayectoria, y sobre esas experiencias contó: “Era muy difícil, sabías que para poder tener un partido parejo y tener chances tenías que jugar 100% y con mucha regularidad. Tácticamente tenés que ser un reloj”.

El cordobés se retiró del circuito en 2013 a los 31 años, tras 13 como profesional, y mencionó que no lo ayudaron las lesiones: “Si no fuese por el hombro (varias cirugías) podría haber intentado jugar algunos años más”, dijo.

El ahora piloto de rally mencionó también la importancia social de practicar deportes: “En sí es algo que le hace muy bien a los jóvenes, porque los forma, los educa, les da principios y valores para la vida en general”, consideró.