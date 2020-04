Tabacaleros: solicitan la transferencia de $100 millones de la Caja Verde de los productores

La Cámara del Tabaco de Goya emitió ayer un comunicado en el que solicita la transferencia de los recursos correspondientes al concepto de Caja Verde, que suman $100 millones, destinados a los productores.

El área tabacalera correntina exige una solución inmediata, concreta, eficaz, de carácter extraordinario, original, como es la transferencia inmediata de los fondos de la Caja Verde de $100 millones para acreditar directamente a los productores, y la financiación indispensable para atender la obra social Aspro en base al POA (Plan Operativo Anual) Aspro 2020 presentado el 4 de noviembre de 2019”, expresa la misiva.

Además indican, según lo publicado por Power Noticias, que “existen en el FET (Fondo Especial del Tabaco) recursos suficientes y totalmente disponibles para nuestra área tabacalera, que facilita enormemente acceder a las transferencias inmediatas e imprescindibles, y su posterior control con rigurosas auditorias”.

Por otro lado, el Instituto Provincial del Tabaco (IPT) hizo saber ayer, ante versiones que afirmaron la falta de rendición de $60 millones enviados oportunamente, invertidos en el Plan de Asistencia financiera para productores de tabaco en la campaña 2018, que fueron otorgados a través de la Resolución N° 101. “Una prueba de ello es que se realizó la rendición en tiempo y forma porque de lo contrario no se hubiera contado con fondos para la campaña tabacalera 2019, que también fueron otorgados”, aseguró el interventor del organismo, Cristian Vilas. Lo que supuestamente se estaría reclamando es una falta de rendiciones de $60 millones que fueran otorgados a través de la Resolución citada correspondiente a 2018. Los técnicos del IPT explicaron que de ser cierto que no se presentaron las rendiciones mencionadas, no hubieran llegado los fondos en 2019 y, sin embargo, se realizó la transferencia sin inconvenientes, comentaron. Respecto de los $21 millones, para hacer frente al pago del ítem correspondiente a “Actividad Cosecha”, cuando a principios de año se realizó el desembolso en el Ministerio de Agricultura de Nación, hubo un recorte de $2 millones aproximadamente, que el Instituto Provincial del Tabaco completó con fondos propios y se concretó el pago total a los productores por la suma mencionada. Desde el IPT se hizo saber que constantemente se realizan todos los trámites que son requeridos ante los organismos del Estado provincial y nacional.

(JPV)