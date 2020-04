Violencia de género y paso de alimentos, los casos más comunes en el aislamiento

Durante el trabajo en el contexto de aislamiento social obligatorio, la mayoría de los casos que recibieron en la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 2 fueron sobre violencia de género y restricciones en el paso de alimentos a menores de edad. La atención se realiza mayoritariamente por teléfono o correo electrónico, pero habilitan a las personas a concurrir a la dependencia, solo en caso de que no puedan hacerlo por las otras vías.

Desde ayer, la Justicia cuenta con la posibilidad de trabajar con un mayor número de personal en sus diferentes dependencias, e irá aumentando la cantidad de manera progresiva. Si bien en las oficinas se estableció una labor a distancia para respetar la cuarentena, recepcionando casos por medio de correo electrónico o teléfono, el incremento en la labor presencial descongestionará mayoritariamente las cuestiones burocráticas.

En este contexto, la defensora de Pobres y Ausentes N° 2, Nora Maciel, comentó a El Litoral que en la dependencia que encabeza tuvieron “dos etapas” durante la atención en el aislamiento: “Primero la gente venía personalmente a hacer denuncias, y cuando se conoció más lo que implicaba la restricción de la circulación, comenzaron a usar el mail y el teléfono”. Una vez que se recepcionaba el caso, “los juzgados recibían esas impresiones y se hacían las gestiones”, agregó.

Maciel detalló que aquellas denuncias que se vienen recibiendo en esta modalidad de trabajo son de “casos no penales para lo Civil”, como ser “el resguardo de menores, la restricción de alimentos, amparos de salud y vida y otras cautelares”. De este grupo, aseguró que los más frecuentes fueron los de violencia de género y de paso de alimentos.

Con respecto al primero, la abogada contó que tras las denuncias se aplicaron prohibiciones de acercamiento y exclusiones del hogar, teniendo en cuenta que para esto último “se tomaron recaudos para ver si la persona no quedaba en situación de calle, ya que el Estado no puede vulnerar ese derecho y además afectaría a la salud pública”. “Ha habido casos en los que fueron a casas de parientes para cumplir con el aislamiento”, añadió.

Por otra parte, en el caso del paso de alimentos, Maciel señaló que hubo “alimentantes sin empleo” producto del contexto epidemiológico y que, por ello, estaban imposibilitados de hacer una transferencia. “Para ellos gestionamos asistencia social del Estado, en algunos casos que no estaban dentro de la ayuda”, indicó. “Todos los casos los atendimos en el día, y tuvieron respuestas hasta dos días después, como mucho”.

Por último, la defensora de Pobres y Ausentes aclaró que si alguien necesita hacer una denuncia y no cuenta con teléfono o internet para mandar un correo electrónico, podrá ser recibido en la dependencia. “Atenderemos en la Defensoría, pero se deberán respetar todas las medidas de bioseguridad”, aclaró.

(GMC)