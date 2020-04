“Ojalá algún día pueda regresar”, sentenció el correntino “Maxi” Meza

El futbolista correntino Maximiliano Meza afirmó que se sentiría muy bien si puede regresar al fútbol argentino, aunque por el momento su mente está puesta de lleno en Monterrey, actual campeón mexicano.

“Ojalá algún día pueda regresar”, afirmó el caacateño de 27 años. “Es lo que todo jugador profesional que sale de un club o le va muy bien en un lugar quiere volver a vivir, ojalá me pueda tocar a mí. Ya sea en Gimnasia o en Independiente, me haría muy feliz”.

Meza comenzó su carrera de primera división en Gimnasia y Esgrima La Plata. De allí pasó a Independiente, donde logró coronarse en la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Esas actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección Argentina y jugó el Mundial 2018.

En la temporada siguiente pasó a los Rayados de Monterrey, con quien logró el Apertura 2019 en la Liga Mexicana aunque su club no tuvo un buen arranque en el Clausura 2020.

“Hoy en día me encuentro en un lugar increíble”, dijo “Maxi” sobre Monterrey en una nota que brindó a radio La Red. “La ciudad, el club es de primer nivel. Hoy tenemos actividades en la casa para volver al 100%. El club te atiende de la mejor manera. Si uno vive de esa forma es porque está en un lugar increíble”.

El fútbol mexicano se paralizó a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus después de disputarse la décima fecha del Clausura, donde Monterrey empató 5 partidos y perdió los otros 5 juegos disputados.

“Hoy en día estoy pensando solamente en Monterrey, tratando de llegar al mejor nivel que tuve en Gimnasia e Independiente. Ese es el mayor desafío que tengo en mi cabeza”, reconoció.

Si bien el fútbol en casi todo el mundo está frenado por la emergencia sanitaria y no se sabe de qué manera seguirán las distintas competencias, ya comienza a moverse el mercado de pases y el nombre de “Maxi” Meza está en los radares de Independiente y Boca Juniors.