El Paraná está por debajo del promedio mensual

Tras los registros de Prefectura Corrientes que informan que el río Paraná se encuentra por debajo de los 2 metros desde el 27 de marzo, desde el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) informaron que el cauce se mantiene en un nivel de 1,37 metros, es decir, 2,74 metros por debajo del promedio mensual de abril de los últimos 25 años.

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) emitió ayer un comunicado donde se destaca el nivel se ubica por debajo de los 2, metros desde el 27 de marzo, por lo que ahora tiene una altura de 1,37 metros es decir 2,74 metros por debajo del promedio mensual de abril y de los últimos 25 años.

En marzo promedió 2,17 metros (2,16 metros por debajo del promedio mensual de los últimos 25 años). Es el promedio mensual de marzo más bajo de los últimos 50 años.

El informe resalta que este 1 de abril “la escala se encontraba sin lectura”. Se estima un nivel de 1,37 metros, es decir 2,74 metros por debajo del promedio mensual de abril de los últimos 25 años. En estos días se advierten niveles que no se registraban desde diciembre de 1988. En marzo el caudal en esta confluencia promedió 9.700 metros cúbicos por segundo, del orden de un 32% por debajo del promedio mensual de los últimos 25 años.

Además se prevé que durante los próximos 7 días permanezca la situación de aguas bajas, con oscilaciones estacionarias o una acotada tendencia al descenso.

Y en este contexto, también se debe tener presente que el jefe de Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay, Gustavo Daniel Díaz dijo a la prensa que “en Capital la marca es inferior a 1,29 metros, un nivel que no se registra desde 2009” y agregó que “hoy no tenemos escala porque se mide a partir de 1,29 metros y ahora la altura es inferior, está por debajo”, precisó.

También vale recordar que desde la Dirección de Recursos Naturales informaron ayer a El Litoral que la situación es alarmante, pero que por el momento no implica la mortandad de cardúmenes que hoy se observan en las costas.

(MNR)