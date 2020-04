Aguardan fallo que frene el desalojo en en el asentamiento del barrio Quilmes

Tras la presentación judicial realizada el martes solicitando que se frene el desalojo de unas 60 familias del asentamiento del barrio Quilmes que fueron intimados, legisladores provinciales y funcionarios manifestaron sus buenas expectativas ante un eventual fallo favorable que permita a los pobladores continuar sobre los terrenos ubicados entre la avenida Garay y la calle Hernandarias. Asimismo, mientras senadores locales se encuentran redactando un proyecto de ley para la expropiación del predio, los vecinos del lugar del conflicto manifestaron que se encuentran expectantes y en estado de alerta ante cualquier posible retiro que se produzca de parte de la fuerza pública.

Unas 60 familias en situación de vulnerabilidad que desde 2015 viven en el asentamiento del barrio Quilmes conocida como “Las del monte”, fueron notificadas por el Juzgado Correccional N° 2 acerca del desalojo que se llevará a cabo como fecha límite el 12 de mayo. Ante el posible retiro y la delicada actualidad por la que atraviesa el país por la pandemia de covid-19 y la cuarentena obligatoria, un grupo de legisladores y funcionarios provinciales iniciaron gestiones judiciales y administrativas no solo para retrotraer la decisión de la Justicia, sino también para garantizar de manera definitiva la habitabilidad de los pobladores mediante la expropiación de los predios privados.

“Junto a los senadores provinciales Noel Breard y Martín Barrionuevo presentamos en el Juzgado Correccional N° 2 el pedido para que quede sin efecto el desalojo de las 60 familias del asentamiento del Quilmes. Mantuvimos un buen diálogo con la jueza Cristina Sánchez, donde intercambiamos muchos conceptos e información sobre la situación del asentamiento, por lo que tenemos muy buenas expectativas para que se evite el retiro de las familias”, explicó en diálogo con El Litoral el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. “Anteriormente visitamos a las familias del asentamiento para explicarles que no solo estamos buscando impedir el desalojo, sino también, por decisión del gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, trabajamos en un proyecto de expropiación que garantice la habitabilidad de manera formal en el lugar”, añadió el funcionario provincial.

Por otra parte, los vecinos del asentamiento se mantienen en estado de alerta y preocupados ante el posible desalojo que tiene como fecha límite el martes 12 de mayo. “Recibimos la visita de los legisladores y funcionarios, pero hasta el momento seguimos preocupados por el posible desalojo. Esperemos que no pase nada porque muchos no tenemos otro lugar adonde ir, está todo muy complicado por el tema de la cuarentena y en el caso de que vengan a desalojarnos no nos vamos a poder resistir porque es muy peligroso y tenemos muchos chicos”, expresó a este medio una de las habitantes del asentamiento del barrio Quilmes. (FC)