Residuos: mañana no habrá recolección

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informó que mañana, por ser feriado nacional en conmemoración del 1° de Mayo Día Internacional del Trabajador, no se prestarán diversos servicios habituales, por lo que las actividades volverán al ritmo habitual (teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19) el sábado en algunos casos o el lunes en su defecto.

En cuanto al servicio de recolección de residuos, mañana no habrá prestación en ninguno de los dos turnos habituales (diurno y nocturno) y recién el sábado se normalizará durante la mañana y el domingo por las noches. Se trata de un servicio que no registró modificaciones a pesar de la cuarentena obligatoria.

A su vez mañana tampoco abrirán sus puertas el Centro Emisor de Licencia de Conducir, ubicado sobre la avenida Raúl Alfonsín 3845 ni la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), sobre la avenida La Paz. Además, el Tribunal de Faltas (sobre Artigas 1131) y la Caja Municipal de Préstamos (en la calle Brasil 1269) tampoco prestarán servicios durante el feriado nacional.

En otras dependencias municipales sólo contarán con guardias. (FC)