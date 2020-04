Por José Ceschi

¡Buen día! Hace mucho tiempo el clérigo norteamericano Henry Ward Beecher se vio sorprendido por una hoja donde alguien le escribió una sola palabra; para más, agresiva: Tonto. Hombre de buen humor y no menor reflejo mental, Beecher comentó en seguida: “He conocido a muchos que escriben cartas y se olvidan de firmarlas; pero este es el primer caso de alguien que firma la carta y olvida de escribirla”.

Obviamente, las palabras han sido creadas como vehículos de comunicación. Habitualmente para entenderse (“hablando se entiende la gente”); pero debemos reconocer que muchas veces las palabras sirven para ocultar el verdadero pensamiento. Y también para agredirse, que es un modo nada gentil de comunicarse. Sabia la frase de Bretton: “Las palabras son como las abejas: miel y aguijón a la vez”.

René Trossero (“Como luces en tu camino”) ofrece al respecto algunos pensamientos que bien merecen escucharse:

“El eco es como la sombra de la palabra… ¿Qué haces tú cuando hablas: dices tu palabra, o prolongas como el eco la sombra de la palabra ajena?

En todas las escuelas se enseña a decir palabras, pero en pocos lugares se enseña a hablar…

El balde que baja vacío al pozo se golpea en el brocal y hace mucho ruido; cuando sube cargado de agua vuelve silencioso. El hombre que tiene mucho para decir, suele hacer muy poco ruido con sus palabras.

Si fuéramos condenados a pena de muerte y nos concedieron la gracia de decir “nuestra última palabra”, tal vez nos daríamos cuenta de que todavía no tuvimos la oportunidad de decir “nuestra última palabra”.

Para el final, un sabio pensamiento del obispo Tihamer Toth: “La palabra humana no es una cáscara vacía. Tiene su contenido, y este hiere o alaba, ofende o acaricia, corrige o pervierte. Por lo tanto, la palabra pronunciada es de una tremenda responsabilidad. De quien no pesa sus palabras antes de pronunciarlas, no podemos decir que tenga carácter”.

