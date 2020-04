Pidieron la detención del futbolista acusado de violencia de género

El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa podría quedar detenido si prospera el pedido que hará Fernando Burlando, el abogado patrocinante de Daniela Cortez, la ex pareja del colombiano que lo denunció penalmente por violencia de género.

"Apenas hablé con Daniela me di cuenta que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración, y aclaró que las fotos y el video no son del último incidente que tuvo con él. Estamos acostumbrados en la justicia a que debemos tomar todo tipo de recaudos ante esta gente que hace estas locuras, no tengan dudas que vamos a pedir la detención de Sebastián Villa", subrayó Burlando en declaraciones a Radio La Red.

El letrado destacó que la también colombiana Daniela Cortez jamás le solicitó dinero al delantero de Boca, a quien le inició una causa penal luego de divulgarse las imágenes con visibles golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo

"El hombre que le pega a una mujer es un cagón. Los hechos de violencia de género para mí no merecen perdón, creo que obedecen a una situación de inseguridad de machismo. Es otra problemática de inseguridad que tenemos, en medio de una cuarentena surgen estos inconvenientes", añadió Burlando.

El abogado tomó el caso de Cortez, de 25 años, e inició una causa penal por violencia de género radicada en el Juzgado número 2 de garantías, de Esteban Echeverría. Villa en tanto, tiene como abogado defensor a Hipólito Pino, y acusó a su ex pareja de extorsión y de haberle pedido una cantidad de dinero "para no arruinarle la carrera".

