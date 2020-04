“Me preocupa que Marchi promueva la industria del juicio”, planteó Toviggino

El secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, expresó ayer su preocupación por la postura planteada por Sergio Marchi, titular de Agremiados, ante últimas resoluciones de la dirigencia y lo acusó de promover la “industria del juicio”.

“Marchi se equivocó, no evaluó que dos mil jugadores podrían perder su fuente laboral. Me deja preocupado que promueva la industria del juicio”, apuntó Toviggino, dirigente de máxima confianza del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Toviggino aseguró que la propuesta que AFA le acercó a Agremiados era “superadora” y una “solución global” a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, pero Marchi “nunca respondió”.

La idea de AFA era que los futbolistas acepten una quita “insignificativa”, según Toviggino, de una parte de los salarios a partir de abril, a cambio de una extensión voluntaria de los contratos que vencen el 30 de junio.

“Bajo la amenaza de no jugar fomenta la industria del juicio con cartas documento a los clubes que fueron los empleadores de los jugadores. Nadie habló de no cumplir, sino de tener un gesto”, explicó el santiagueño.

Toviggino también replicó a Marchi en la denuncia que hizo sobre los clubes que deben salarios de diciembre y enero cuando todavía no se había declarado la pandemia.

“Si hay clubes que debían diciembre debió pedir la inhibición, no lo hizo y permitió que siga pasando. No hay que reclamar cosas que debió haber observado. El esfuerzo colectivo tiene que ser de todos”, subrayó.

El dirigente también defendió la decisión de anular los descensos y señaló que al mantenerse los promedios los clubes seguirán buscando ser competitivos.

Subsidio al Femenino

El presidente del fútbol femenino, Jorge Barrios, aseguró que el “fútbol femenino seguirá percibiendo el subsidio de AFA”, aun cuando la actividad oficial no se reanude durante la presente temporada.