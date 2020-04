La Liga Nacional será el único torneo que se jugará este año

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) anunciaron ayer la “continuidad” de la Liga Nacional y la “terminación temprana de la competencia” de la Liga Argentina (segunda categoría) y del Torneo Federal (tercera) sin descensos, ni ascensos, por el coronavirus.

La Liga Nacional y la Liga Argentina están bajo la órbita de la AdC, que lidera Gerardo Montenegro, mientras que el Torneo Federal pertenece a la Cabb, de Fabián Borro -asumió en diciembre y se tomó licencia en la AdC-. Además, la Liga Nacional Femenina “no se iniciará” como estaba previsto.

En declaraciones a radio Continental Corrientes (97.3 Mhz) el titular de la AdC explicó que el Comité de Crisis estuvo trabajando durante el aislamiento obligatorio y preventivo con todos los estamentos del básquetbol, tras lo cual se llegó a la decisión de dar por finalizadas las competencias en todas las categorías, no así en la Liga Nacional, que finalizará la temporada, aunque la última palabra la tendrán, sin embargo, los presidentes de clubes.

“Necesitamos finalizar la temporada de una manera diferente, en materia de la seguridad sanitaria que debemos garantizar a los jugadores y al familia del básquet. Vamos a acercar a los presidentes de clubes las alternativas, e instarlos a que hagan el esfuerzo para terminar el torneo. Si eso es aprobado tendremos mayor certeza la semana que viene”, indicó Montenegro.

En El Deportivo, el dirigente expresó que están enfocados en la fiscalización de la temporada 2019-2020, aunque ya se piensa en en el calendario de la próxima temporada y sus posibles complicaciones.

“En materia de organización le damos más importancia en terminar la temporada, y no al Súper 20 o la temporada 2021. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud, tomando todas las precauciones para retomar la competencia y cumplir con los compromisos, en materia económica y deportiva, y sufrir el menor daño posible”, expresó.

Por otra parte, adelantó que es poco probable que los encuentros se desarrollen con público, aunque de todos modos aseguró que se aplicará el protocolo de seguridad de la misma manera en que se desarrolla en otras actividades.

“Este año veo difícil que nos puedan autorizar la competencia con público, será materia de trabajo y decisión con todos los clubes de volver a la actividad, según se vaya desarrollando la situación en el país con la actual cuarentena. Estamos viendo de qué manera entrar en competencia con el menor daño posible, todos los clubes tenemos ese mismo objetivo”, remarcó.

En tal sentido, el médico de la AdC y la Cabb, Diego Grippo, está trabajando para terminar una protocolo de cara al reinicio de las prácticas.

La Liga Nacional se paró a mediados de marzo, luego de dos jornadas sin público, y la tabla de posiciones era liderada por Quimsa de Santiago del Estero (18 victorias y 3 derrotas), seguido de San Lorenzo de Almagro (17-4), y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (19-6).

La decisión de continuar la LNB se sustenta en que los clubes no dependen tanto de las recaudaciones, y tendrían poder de renegociación de los contratos con los jugadores y cuerpo técnicos.

En tanto que los clubes de la Liga Argentina y el torneo Federal dependen en mayor medida de las recaudaciones para sostenerse en la competencia y teniendo en cuenta que de volver, será “a puertas cerradas”, eso repercutirá en sus ingresos.

La Cabb y la AdC comenzarán a trabajar en los próximos días en el armado de los calendarios de la próxima temporada de la Liga Femenina, Liga Argentina y el Torneo Federal, cuya fecha de inicio se proyecta para fines de octubre de 2021.