Pocho y un entrevistado de lujo

El ex senador nacional José Antonio Romero Feris retomó su programa “Corrientes de pensamiento” tras recuperarse de covid- 19.

En el último programa, el ex gobernador de Corrientes entrevistó al economista Marcelo Elizondo, quien consideró acertadas las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus, pero dijo que “nos encuentra en una situación económica debilitada de larga data y con pocas herramientas disponibles”. Respecto al escenario a futuro opinó que “es de alta presión inflacionaria y cambiaria”.

A esto se suma el retiro del país de la mesa con los países del Mercosur, decisión que afectará la unidad del bloque y da una señal de que Argentina busca cerrarse".

Argentina, explicó, que “no se retira del Mercosur, pero sí abandona acuerdos posibles con otros mercados”.

Jurídicamente, agregó Elizondo, "no salimos del bloque, pero nos ponemos en una condición de menos contundencia”.

Por último, señaló que “Argentina debe mejorar la calidad institucional, ya que tiene muchos conflictos de poderes y con los estados provinciales”.