Aglomeraciones y apertura de emergencia por un centralizado pago en los bancos

Desde la madrugada, jubilados se apostaron frente a algunos de los centros de pago de la ciudad de Corrientes. Con los bancos cerrados desde que inició el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, se avizoraba que la de ayer, podría ser una jornada de gran concurrencia ya que se acreditaron los haberes para el sector pasivo que cobra por ventanilla y el bono extra para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La demanda fue tal, que, de manera inédita, las entidades abrirán sus puertas hoy y mañana.

En gran medida, quizás, por la necesidad de contar con dinero en mano por parte de los beneficiados y ante un calendario de pago, en cuya confección pareciera que no se había medido el impacto, la cuarentena se vio prácticamente interrumpida en las inmediaciones de las sedes de la banca pública donde se habilitaron el pago de haberes jubilatorios y pensiones nacionales, como así del Ingreso Familiar por Emergencia (IFE) para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), también por dicha vía de pago.

Cientos de adultos mayores, quienes integran la población de riesgo, estuvieron expuestos a una situación de contagio. Salieron a las calles ayer para cobrar su jubilación, para algunos casos, y pensión nacional, en otros. Una jubilada había informado a El Litoral que era de suma necesidad porque “ya no le quedaba para comer”, debido a que, a causa de la cuarentena, el cobro del mes le había quedado pendiente. Es menester señalar que la canasta de un adulto mayor es más cara que la de una persona adulta que no supera los 60 años. En el caso de los beneficiarios del derecho de la AUH que en esta ocasión percibían los 10 mil pesos de emergencia, integran una población de vulnerabilidad socio-económica que demanda el flujo de dinero para su sostenimiento, en una ciudad donde la pobreza alcanza al 37 por ciento de la población.

Un gran número de jubilados y beneficiarios de la AUH desbordaron los escasos y principales centros de pago del centro de la ciudad de Corrientes. Filas que rodeaban cuadras marcaron una postal atípica en tiempos de cuarentena. En varios casos no se respetó la distancia de un metro y medio, recomendada por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del virus, el cual se transmite por microgotas y contacto con superficies infectadas.

En medio de una jornada agitada que se repitió en gran parte de las ciudades del país, no sólo en Corrientes, el Banco Central de la Nación pidió extender los horarios de atención y luego, la apertura de las sucursales durante el fin de semana. También, que quienes cuenten con tarjeta de débido asistan a los cajeros automáticos.

Atención fin de semana

Hoy y pasado mañana el Banco de Corrientes, abrirá sus puertas para abonar los salarios de marzo a jubilados y pensionados, según informaron oficialmente desde la entidad bancaria.

En el horario de 8 a 13, en Casa Matriz, en 9 de Julio y La Rioja. También, en las sucursales de Teniente Ibáñez al 1.800, y en San Lorenzo y 9 de Julio. Como así, en todas las sedes del interior provincial.

Desde el Banco recomendaron guardar la distancia de un metro y medio en las filas. “Los que tienen tarjetas de débito no deben concurrir a los Bancos, tienen que dirigirse a los cajeros automáticos, en cualquiera de los 20 puntos existentes en la ciudad”, insistieron desde el Banco.

Por otra parte, desde el Banco de Corrientes también confirmaron que desde el lunes y hasta que finalice la cuarentena, se pagará normalmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de Anses.

A su vez, se recomienda para el pago de servicios varios y operaciones bancarias utilizar los canales electrónicos y digitales, como así, homebanking, aplicación móvil y cajeros automáticos. En tanto, el Banco continúa con el operativo de entrega de tarjetas de débito a domicilio y con la atención telefónica. Para tal fin, se habilitó una línea exclusiva para jubilados. Esta es 3794- 426000. El Banco no realiza llamadas a los clientes.

(MB)