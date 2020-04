“Somos realistas, la cancelación es probable”, señaló Franco Gutiérrez

La Liga Femenina de Básquetbol (LFB) es una de las tantas competencias afectadas por la pandemia de coronavirus en la Argentina. La temporada 2020 debía comenzar en el presente mes, sin embargo la Asociación de Clubes (AdC) suspendió todas sus actividades hasta el 31 de abril.

La presentación oficial de la competencia se realizó el pasado 8 de marzo con representantes de Corrientes Básquet, franquicia que hará su debut en el certamen. Claro que desde esa fecha al día de hoy, todo cambió y la emergencia sanitaria paralizó la actividad deportiva en el país.

“Hay que ser realistas y no creo que se juegue, si es que se juega, antes del primer semestre. Acá la prioridad es cuidar la salud de todos. Hay que pensar en eso y tener en cuenta que la cancelación es probable. Nosotros somos concientes de que es una decisión que el lunes se puede llegar a tomar, que la competencia no inicie”, relató Franco Gutiérrez, entrenador de la franquicia que representará a Corrientes en el campeonato nacional.

Debido a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta después de la Semana Santa, la práctica del deporte en conjunto es imposible. Las versiones son muchas sobre el torneo que contará con siete equipos.

“Hay muchos trascendidos, incluso de la cancelación, pero oficialmente lo único que se sabe es que el lunes habrá una reunión donde se tratará el tema de la Liga Femenina, entre otras competencias. A partir de allí se tomarán las medidas. Habrá que ver cuál es la mejor opción para el torneo, siempre teniendo en cuenta la situación actual”, agregó a declaraciones formuladas al programa El Deportivo en Radio Continental Corrientes.

La franquicia Corrientes Básquet surgió gracias al trabajo mancomunado de los clubes Regatas, San Martín y Comunicaciones, junto con la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes y la Secretaría de Deportes. Hasta el momento ya se había confirmado la contratación de las jugadoras: Paula Ramos, Sofía Cabrera, Micaela Piazza, Agustina Basualdo, Victoria Lara, Candela Foresto y Abril Ramírez. Mientras que la pretemporada debía arrancar a mediados del pasado mes.

“Nosotros frenamos todo al momento de que la AdC informó el primer parate que era hasta el 31 de marzo. Junto con los dirigentes decidimos que las chicas no viajen a Corrientes porque no sabíamos cómo iba a continuar la situación. Varias ya tenían hasta los pasajes comprados, pero por suerte se tomó esa medida porque después las actividades se suspendieron hasta el 30 de abril”.

Además de la conformación del plantel y del armado de la logística para la franquicia, “veníamos trabajando con ellas con algunos planes de acondicionamiento físico que les enviamos. Para eso, el profesor Guillermo Stieg habló con ellas, tomó los datos necesarios para hacer una primera evaluación a distancia. Ahora le mandamos algunos planes de trabajo que cada una lo va acomodando a las posibilidades que tienen en sus casas”.

Pero el entrenador misionero dejó en claro que “no podemos hacer mucho más, dado que no sabemos si se va a jugar o no. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos cómo va a continuar, no se sabe si se va a jugar y mucho menos una fecha probable de inicio”.

El ex jugador de Regatas Corrientes y también integrante del cuerpo técnico que lidera Lucas Victoriano considera que la actual situación sanitaria “se va a prologar un poco más de tiempo. No sé cuantas competencias se podrán reanudar o si se podrán jugar. Algunas ligas femeninas de Europa ya cancelaron sus competencias. Esto es día a día, semana a semana y solamente nos queda esperar”.

Para Gutiérrez, poder sobrellevar la cuarentena, “pasa más por una cuestión de costumbre, de estar más tiempo en la casa, buscar otras actividades, de enforcarse en leer y capacitarnos dentro de los límites que tenemos. Es un cambio muy rotundo, pero debemos tomar conciencia que es necesario quedarnos en nuestras casas para que no se propague este virus”.