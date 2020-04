La mirada de otros entrenadores

La temporada 2019 de la Liga Femenina de Básquetbol quedó en poder de Quimsa de Santiago del Estero. Su entrenador, Mauricio Pedemonte, consideró que se deben “seguir las indicaciones nacionales. Todos estamos en post de que no siga avanzando la situación del coronavirus. Todos queremos jugar, un año de parate para las jugadoras es mucho”.

Además, en Uno contra Uno Radio, afirmó: “La Liga empezaba a crecer y esto va a afectar. La ilusión es jugar, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos correr riesgos en cuanto a la salud”. Mientras que la visión de Santiago Petersen, DT de Obras Básket, sobre el futuro de la competencia en el 2020 es la siguiente: “La salud es prioridad y está ante todo, pero me gustaría que se pudiera jugar la Liga. Esta situación nos sorprendió y modificó la manera de vivir. Ojalá que una vez controlado, podamos volver a jugar. Obras comenzó a prepararse el 15 de enero y el deseo de jugar es muy grande. Estamos en contacto virtual con todos tratando de que en algún momento cuando mejore todo, podamos recuperar el tiempo que tuvimos cuando comenzamos a entrenar”.

Por su parte, el Director Técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Gusso, admitió que “genera tristeza y angustia saber que la Liga Femenina se puede suspender, pero sabiendo la situación que está atravesando el mundo, no está mal la decisión.

En la entidad porteña, “empezamos a trabajar el 15 de enero con mucha ilusión y un gran sacrificio por parte del club. Entendemos la situación que estamos viviendo, lo del coronavirus se puede activar en poco tiempo y hay jugadoras en el medio por lo que hay que tomar definiciones”.