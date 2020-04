En la Provincia esperan la notificación de la medida cautelar del juez de Resistencia

El Gobierno correntino no había sido aún notificado de la resolución del juez federal de Resistencia, Jorge Bosch, quien ordenó que “el Poder Ejecutivo de Corrientes arbitre las medidas necesarias para que los médicos de esa provincia tengan libre circulación hacia Chaco para la prestación de los servicios esenciales de salud, tanto en el establecimiento de su representada como en los lugares y/o domicilios que la misma le asigne”.

El Gobierno correntino no modificará su postura pese al nuevo amparo desde la vecina provincia. El fallo sería recusado aunque resta saber en qué instancias.

Bosch, juez federal subrogante de Resistencia, hizo lugar a un pedido de medida cautelar presentado por la empresa de emergencias médicas EME para que se habilite el retorno desde Corrientes de 23 profesionales de la salud que están impedidos de salir de cuarentena por el decreto preventivo del Gobierno correntino.

La decisión está contenida en un fallo de 10 fojas al que accedió El Litoral, en el que se enumera con sus datos personales a las personas que deben ser habilitadas a salir de sus lugares de residencia donde mantienen la cuarentena obligatoria para concurrir a sus puestos de trabajo en la vecina capital.

El juez establece para los 23 “libre circulación hacia la provincia del Chaco, para la prestación de servicios esenciales de salud tanto en el establecimiento de la representada (la empresa), como en los lugares y/o domicilios que la misma le asigne, en el ejercicio de la actividad que le es propia -emergencias médicas- y el regreso a sus respectivos domicilios en la ciudad de Corrientes en los términos y con las limitaciones establecidas en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus”.

La empresa pide que se aplique “por cuestiones de celeridad y economía procesal, sentencia dictada por la Sra. magistrada del Juzgado Federal N° 1, en la causa N° 1331/2020 caratulada: “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes s/Medida Cautelar”.

Medida que el miércoles último el juez federal Juan Carlos Vallejos hizo lugar a un planteo del Gobierno de Corrientes para que los médicos que residen en esa provincia y se desempeñan en Chaco cumplan una cuarentena obligatoria, luego de que profesionales y sanatorios chaqueños lograron un amparo en los tribunales de Resistencia para que retornaran a sus trabajos.

(AG)