Con medidas de prevención continuará la actividad bancaria hasta el miércoles

Con mayores medidas de prevención, los bancos abrieron ayer sus puertas para continuar con el cronograma de pago a jubilados y pensionados nacionales que sólo cobran por ventanilla. La jornada fue muy distinta a la del viernes. Una nueva organización permitió aminorar el riesgo de contagio, junto con una menor concurrencia. En Capital asistieron un poco más de 450 personas en todo el sistema. El calendario seguirá hoy hasta el miércoles.

El viernes miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales debieron concurrir a los centros de pago para percibir sus haberes. La jornada fue caótica y los adultos mayores se expusieron al riesgo de contagio, en medio de la emergencia sanitaria nacional por covid-19.

Hoy, con un amplio dispositivo montado por la Policía de la Provincia y agentes sanitarios, especialmente en las tres casas del Banco de Corrientes, la jornada de pago se realizó con normalidad. Incluso en el Centro Unico de Pago, por calle 9 de Julio casi San Lorenzo, donde ayer fue uno de los epicentros de masiva concurrencia, se dispusieron asientos para que los adultos mayores puedan esperar su turno con comodidad y respetando la distancia de un metro y medio, recomendada por las autoridades sanitarias. Además, se realizaron controles de temperatura en las puertas de acceso y se ofrecieron soluciones con alcohol a los adultos mayores.

El viernes en dicha entidad pública, unos 3 mil jubilados habían cobrado sus haberes, según se informó a El Litoral. En la misma jornada, también hubo mucha confusión, según se indicó a este medio, ya que se realizaron unas 1.500 consultas de cobro por parte de trabajadores pasivos que debían percibir los haberes de abril, recién después de la segunda quincena, o que contaban con una tarjeta de débito activa.

Ayer, en cambio, el panorama fue otro “hubo bancos y sucursales que no hicieron más de tres operaciones”, señaló a El Litoral el secretario general de la Asociación Bancaria de Corrientes, Juan Lescano.

Estuvieron operativos, de 8 a 13, los bancos de gestión privada, que abonan jubilaciones, y de gestión pública como Nación y todas las sedes de del interior y de Capital del Banco de Corrientes, entre ellas, las de avenida Teniente Ibáñez al 1.800; la Casa Matriz en 9 de Julio y La Rioja; y el Centro Unico de Pagos, en San Lorenzo y 9 de Julio.

En todo el sistema bancario de la ciudad ayer se atendieron aproximadamente a 450 personas. Al Centro Unico de Pago del Banco de Corrientes concurrieron unos 360 jubilados aproximadamente; al Nación, unos 50; al Francés, unos 42; al Columbia, unos 70; al Macro, al menos 70 personas. No hubo concurrencia en el Hsbc, según informaron desde la Bancaria Corrientes a El Litoral.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la Policía de Corrientes, al ministro Juan José López Desimoni, que fue un aporte considerable, al personal de Salud y a las áreas de Higiene y Limpieza”, dijo Lescano sobre el operativo que permitió mantener las medidas de prevención. Incluso, frente a algunas sucursales del Banco de Corrientes se realizaron campañas de vacunación contra la gripe en adultos mayores.

El cronograma continuará hoy hasta el miércoles, según número de DNI. En el día de hoy deben concurrir a los bancos los jubilados, pensionados y asignaciones no contributivas nacionales que no cuenten con tarjeta de débito y que cobren únicamente por ventanilla para percibir sus haberes pendientes de marzo, de acuerdo con la finalización de documento. Es decir, quienes no pudieron concurrir a las entidades bancarias, porque cuando debían cobrar en marzo se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

El viernes pasado también se había habilitado el pago del Ingreso Familiar de Emergencia para los beneficiarios de la AUH que no contaban con tarjeta de débito. A su vez, se sumaron a la larga espera algunos jubilados provinciales.

Lescano, por su parte, desestimó que lo ocurrido el viernes haya sido por un impedimento del sindicato de abrir los bancos. “Esto no es un conflicto gremial, sí una emergencia social. Los bancarios no nos negamos a trabajar”, dijo a El Litoral el secretario general. Explicó que una vez establecida la normativa del Banco Central de apertura de bancos durante el fin de semana hasta el miércoles, los trabajadores del sector sí están habilitados a concurrir a trabajar a los bancos.

Los bancos abren hoy

Desde la Bancaria informaron que los bancos públicos y privados en Corrientes abren hoy de 8 a 13. La atención continuará hasta el miércoles.

Desde el Banco de Corrientes, por su parte, ratificaron que abrirá sus puertas hoy, domingo 5 de abril de 8 a 15 horas únicamente para jubilados, pensionados y beneficiarios de Anses que cobren por ventanilla, según terminación de DNI.

Entonces hoy cobrarán los jubilados y pensionados a quienes les haya quedado pendiente marzo, cuyos DNI terminen en 2 y 3. Mañana será el turno para quienes culminen en 4 y 5; y el martes 7 de abril, para los que finalicen en 6, 7, 8 y 9.

Con respecto a los beneficios correspondientes al mes de abril, el lunes 6 de abril se abonarán los DNI 4 y 5 de quienes perciban pensiones no contributivas. El martes 7 de abril, los pensionados (no contributiva) cuyos documentos finalicen en 6, 7, 8 y 9. Por otra parte, el miércoles 8 de abril cobrarán jubilados y pensiones no contributivas menores a 17.859 pesos correspondientes al mes de abril. En tanto, el 13 de abril continuará el cronograma anunciado por Anses. (MB)