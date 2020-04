Forestoindustria: se reactiva el trabajo pero alertan sobre la falta de fondos para sueldo

El Gobierno Nacional, días atrás, amplió la lista de actividades que podrán desarrollarse durante la cuarentena que rige hasta el 12 del presente mes. Y uno de los sectores que fue incluido es el forestoindustrial. Hasta ahora, en esa rama, sólo estaba autorizada la fabricación de pallets que el sector alimenticio usa para la distribución de sus productos. Pero con la nueva disposición, a partir de mañana, los demás aserraderos también podrán reanudar sus actividades.

Al ser consultado sobre esto, el presidente del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic) Juan Ramón Sotelo expresó que si bien es positivo poder volver a trabajar, esto no significa que se resolverán los problemas que están afectando al sector y -en especial- a los trabajadores. Es que la actividad bancaria, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, sigue restringida. Y eso -sostuvo- representa una adversidad que por ahora no lograron sortear.

Fundamentó que existe un considerable número de pequeñas y medianas empresas que no tienen bancarizado el pago de sueldos. Y ahora “no podemos extraer dinero suficiente como afrontar los pagos de sueldo”.

Por ese motivo, señaló que además de los empleados semanales que no lograron percibir su haber, también se suman los mensualizados. “En determinados casos se le dio por ejemplo bonos de supermercado para garantizarles que no les falte alimentos. Pero eso es sólo un adelanto. Necesitamos poder tener lo que nos está quedando para poder pagar los haberes”, aseveró a El Litoral.

Por esta situación, “varios aserraderos no pudieron seguir trabajando pese a que estaban exceptuados de la cuarentena debido a que fabrican pallets para el sector de alimentos”.

Por eso, además de la reactivación del trabajo, “necesitamos que se flexibilice un poco el tema bancario que ya nos explicaron que depende del Banco Central. Lo que necesitamos son dos cosas: poder extraer los recursos para los sueldos y que la entidad bancaria nos pueda volver a comprar cheques”, precisó. Caso contrario, estimó que “será muy difícil salir de esta situación que involucra a varios miles de trabajadores en la Provincia”.

En este punto, indicó que sólo en el departamento de Concepción -que incluye a la citada localidad pero también a Santa Rosa y Saladas- funcionan unos 40 aserraderos.

Demanda y prórrogas

Desde la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Santo Tomé, al ser consultados por El Litoral estimaron que mañana la reanudación de la actividad del sector será, en la mayoría de los casos, el primer paso de un proceso gradual.

Es que, a excepción de los que realizan pallets y ya estaban exceptuados de la cuarentena, los aserraderos de la zona “tendrán que empezar a trabajar de a poco porque como está todo paralizado tampoco hay una demanda considerable de lo que producen”, advirtieron. Una cuestión que señalaron que no es menor teniendo en cuenta que hace más de dos semanas no están produciendo, no venden y por lo tanto, no tienen ingresos.

Sobre esta situación, ejemplificó que “una empresa que tiene unos 90 empleados, sólo posee dos pedidos. Uno consiste en 10 containers de tablas especiales para exportar y después terminar un pedido de maderas que realizó el Gobierno de Buenos Aires para la fabricación de un número considerable de camas”.

Pero, además, para poder realizar la entrega del último cliente citado, previamente la empresa aguarda disponer del permiso especial para transitar los más de 900 kilómetros que separan a la Comuna santotomeña de la mencionada provincia. “Si bien después de muchos intentos, porque la página web estaba colapsada, logramos completar el formulario correspondiente, ahora estamos aguardando que nos envíen el visto bueno”.

No obstante, comentaron que “por más que ahora quedamos exceptuados de la cuarentena y que en breve recibamos la acreditación necesaria para que los camiones puedan circular, no será sencillo volver a trabajar normalmente”. Es que “muchas actividades están paralizadas, por lo tanto no hay demanda y tampoco se pueden realizar extracciones de dinero como para adquirirlas”, insistieron.

Seguidamente, indicaron que hay expectativas en el sector de que “se pueda prorrogar los vencimientos de varios impuestos. Necesitaremos un poco de tiempo para ver si logramos recuperarnos o al menos obtener recursos para poder cubrir todos los costos. Y después, evaluar cómo se sigue. Caso contrario, varios van a tener que pedir el procedimiento de crisis”.

Control sanitario y reactivación

En el caso de Gobernador Virasoro, otra de las jurisdicciones correntinas donde se desarrolla la forestoindustria, la presidenta de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes, Mercedes Omeñuka, comentó a El Litoral que si bien en esa zona existen más de 40 aserraderos, sólo algunos estuvieron trabajando. “Que son los que fabrican pallets para el sector de alimentos”, recordó. Al mismo tiempo estimó que “aproximadamente sólo estaban trabajando unos 120 operarios”.

Y si bien eso representa sólo una parte de las fuentes de trabajo que genera el sector, Omeñuka subrayó: “Ahora la prioridad es la salud, cuidarnos entre todos. Por supuesto que necesitamos trabajar. Pero para poder hacerlo, estar sanos es esencial”.

Y por eso aseveró que el Municipio junto con integrantes de las fuerzas se seguridad tanto provincial como nacional, realizaban controles diarios en las empresas que estaban trabajando. “Iban a constatar que se cumplieran con las distintas medidas establecidas por la emergencia sanitaria”, acotó la titular de la citada asociación.

Tras lo cual afirmó que ese contralor se acentuará a partir de mañana, porque desde el sector forestoindustrial ya le avisaron al Municipio que la ampliación de los rubros que quedan exceptuados de la cuarentena, permitirá que al menos inicien el proceso de reactivación.

“Los que exportan y ya tienen pedidos ahora tratarán de hacer esos trabajos para cumplir y no perder clientes. Considerando que Brasil, que es nuestro principal competidor, sigue realizando los envíos al exterior.

Pero también están aquellos que se dedican a proveer madera para la fabricación de muebles. Y si bien ese sector también ahora puede trabajar, a ellos tampoco les están comprando lo que hacen. Entonces, los que están en la rama del sector, al menos por ahora seguirán paralizados”, consideró Omeñuka.

