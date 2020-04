Con la Basílica cerrada, también invitan a participar de las ceremonias religiosas

El rector de la Basílica de Itatí, Porfirio Ramírez, se refirió a la forma en que se vivirá la Semana Santa este año. A continuación se transcribe una gran parte del mensaje escrito por el sacerdote.

“Queridos hermanos: junto con la comunidad religiosa que me acompaña, en el servicio pastoral en esta parroquia - santuario, y siguiendo las sugerencias de nuestro padre y pastor monseñor Andrés, hemos preparado estas pautas para vivir profundamente esta Semana Santa tan especial”.

En primer lugar, dijo: “¿Cómo participaremos de las celebraciones de Semana Santa? Las celebraciones mayores de la Semana Santa: el domingo de Ramos (5 de abril), el jueves Santo (9 de abril), el viernes Santo (10 de abril) y el domingo de Pascua (12 de abril) podrán ser seguidas por las redes sociales con las que cuenta la Basílica, también por las que quieran sumarse y por la televisión local y las radios FM”.

Y aclaró: “No permitamos que esto sea motivo de desánimo, sino la oportunidad de encender en nosotros, con más fuerza, el deseo de Dios, de su amor misericordioso y la certeza de que El llega a nosotros verdaderamente”. En segundo término, “Una Semana Santa en Comunión con Dios y los hermanos. Los invitamos a ambientar nuestras casas, así como adornamos para Navidad, ahora podemos armar un altar familiar, con la Palabra, una vela, una cruz, la imagen de la Virgen María, bajo la advocación de nuestra Señora de Itatí, que nos acompaña con amor maternal”.

Para cada día sugirió: “Domingo de Ramos: si es posible preparar un ramo vegetal (no es necesario que sea olivo). También podés usar el del año pasado, para adornar la puerta o ventanas de nuestras casas. Jueves Santo: un pan, que luego podrán compartir en familia (no es necesario que tenga una característica especial). Viernes Santo: la cruz, para venerar durante la celebración de la Pasión. Sábado Santo: Una vela (cirio) para el momento de la renovación de las promesas bautismales y un recipiente con agua, que luego de bendecida, podrás usar para bendecir a los miembros de la familia y para hacer la aspersión del hogar. Domingo de Pascua: la Imagen de María, Madre del resucitado, después de participar de la Misa desde sus hogares, encenderemos velas en la puerta o ventana de los hogares (luminaria)”. Finalmente destacó: “De este modo celebraremos todos unidos, con un solo corazón y haremos que toda la comunidad parroquial y los hogares de los peregrinos y devotos de Mamá María, se conviertan en un gran templo”.

(JPV)