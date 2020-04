El Presidente hizo mención a las medidas que tomó la Provincia por el coronavirus

El presidente Alberto Fernández fue consultado ayer sobre las medidas preventivas que asumieron algunas provincias como Jujuy, Mendoza y Corrientes.

“Hay muchas provincias que cerraron las fronteras, como si las provincias tuvieran fronteras, estamos en un Estado Federal donde hay límites no fronteras”, alertó.

“Mendoza cerró fronteras, Corrientes cerró fronteras, y Jujuy cerró fronteras. ¿Qué es esa locura?” cuestionó.

“Eso es decirle a la gente: me ocupé de ustedes y no dejé que entre ningún infectado. Eso no es lo que tiene que hacer un gobernante, un gobernante lo que tiene que hacer es, frente a la situación, gobernar la situación y en todo caso si hay un infectado separarlo, tenerlo aislado y dejar que madure en aislamiento la enfermedad, es eso lo que hay hacer. Lo que uno puede hacer además es pasarle la pelota a otro”, concluyó.

Sin embargo, el propio gobernador Gustavo Valdés aclaró a medios nacionales: “Nosotros no pusimos restricción a la circulación. Nosotros licenciamos a todos los médicos y empleados del Chaco que tienen trabajo en Corrientes y domicilio en Chaco. Chaco no tuvo la misma medida y si yo tengo una persona que va y viene todos los días a Resistencia, que tiene una circulación viral, entonces tuvimos que usar la facultad de poner en cuarentena a médicos que estuvieron en contacto con esas personas, porque no teníamos reactivos y era la única manera de evitar el contagio”.

“Yo no les estoy prohibiendo circular, insistió. Van a su lugar de trabajo y vuelven. Lo que les pido es que no circulen por la ciudad al volver del Chaco”.

“Nosotros no tenemos ningún problema con la provincia del Chaco. Ni tenemos nada contra el gobierno de Chaco. No es un conflicto entre provincias. Públicamente dije que el sistema de Salud Pública de Corrientes está a disposición de los chaqueños si lo necesitan”, agregó.

“Lo que tratamos de evitar es la circulación viral. De los 22 casos positivos que tenemos, 12 tienen vínculo con Chaco y 9 de ellos trabajan en esa provincia. Nosotros estamos tomando medidas sobre correntinos, no sobre chaqueños”, reiteró.

“Estamos tomando medidas de restricción de circulación en Corrientes respecto de médicos. Para que todos tengamos seguridad al menos por un tiempo. Son medidas que nos pide Salud Pública”, insistió el Gobernador.

