Fin de semana con bancos abiertos: pagaron a unos 800 jubilados y abren hoy

Los bancos correntinos, al igual que en todo el país, atendieron de manera excepcional el fin de semana y pagaron los sueldos de marzo a unos 800 jubilados y pensionados que no cuentan con tarjeta de débito. Luego de lo ocurrido el viernes, con filas interminables y aglomeración de quienes forman parte de la población que más riesgo corre con el covid-19, el Estado nacional tomó la decisión de que las entidades abran sábado y domingo y abonar de acuerdo a la terminación del DNI. Modalidad que dio resultados positivos y que se extenderá al menos hasta el miércoles.

Las medidas nacionales se complementaron con las provinciales, ambas para evitar que vuelva a repetirse lo del viernes.

Con ese propósito, las fuerzas de seguridad y agentes sanitarios colaboraron a lo largo de las dos jornadas con operativos viales, contención y control de febriles y provisión de soluciones con alcohol para quienes se acercaron a cobrar sus haberes. Incluso se dispusieron asientos para que la espera sea con comodidad y respetando la distancia recomendada de metro y medio.

“La mayoría de los jubilados y pensionados se acercó a los bancos durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo a la información que manejamos, el sábado se le pagó a más de 400 y hoy (por ayer) el número fue similar, para las 11 de la mañana ya no había nadie en los bancos”, precisó a El Litoral el secretario general de la Asociación Bancaria, filial Corrientes, Juan Lescano.

“En las sucursales del Banco de Corrientes atendieron a unas 400 personas, en el Nación a 70 y en el Galicia sólo a dos”, agregó el dirigente, sobre este mismo punto.

La confusión, aunque en menor medida, se mantuvo el fin de semana. De acuerdo al gremio que nuclea a los bancarios, únicamente el domingo los bancos recibieron unas 130 consultas de jubilados respecto al pago de los haberes de abril o que se acercaron pese a contar con la tarjeta de débito.

Asimismo ratificó que el cronograma que difundió Anses (ver infografía) está confirmado y se extenderá hasta el miércoles 8 de abril, y deslizó que se está hablando de la posibilidad de abrir también el Jueves Santo, aunque esta alternativa depende de una determinación del Banco Central.

“Lo que pasó el viernes no fue un problema de los bancos, esta situación nos compete a todos”, reflexionó Lescano.

Detalles

Desde el Banco de Corrientes precisaron que hoy y hasta el miércoles atenderán de 7 a 15, y en las sucursales del interior provincial lo harán de 7.30 a 14.30, en ambos casos exclusivamente para el pago de haberes y las asignaciones dispuestas por Anses.

El Gobierno provincial, por su parte, reiteró las recomendaciones para los jubilados que irán a los bancos en los próximos días. En especial cumplir con las distancias entre las personas, evitar las aglomeraciones, mantener la higiene y que quienes tienen tarjetas de débitos habilitadas se dirijan a la red de cajeros que cuentan con 20 puntos de extracciones distribuidos en toda la ciudad.

(HM)