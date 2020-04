Cobran becarios no bancarizados de acuerdo a terminación de DNI

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia confirmaron que hoy iniciará el cronograma de pago a becas no bancarizadas, líderes y pensiones no contributivas.

De acuerdo al comunicado que difundieron desde este organismo provincial, desde hoy a las 10 se abonarán becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios que no se encuentran bancarizados.

Podrán cobrar el beneficio por finalización de DNI con la siguiente modalidad: hoy lo harán aquellos beneficiarios cuyos documentos terminan del 0 al 4, y mañana martes lo harán los que tienen documentos finalizados en 5 al 9.

En Capital podrán hacerlo en el Centro de Pagos del Banco de Corrientes, ubicado en la avenida Teniente Ibáñez al 1820 (frente a la cancha del Club Huracán).

En tanto que en el interior de la provincia cobrarán todos los beneficios en la jornada de hoy, y lo podrán hacer en la sucursal del Banco de Corrientes que esté más cerca a su domicilio.

Por último, desde Desarrollo Social aclararon que dada la emergencia sanitaria y cuarentena, en esta oportunidad podrán cobrar sólo presentando su DNI, sin el orden de pago que habitualmente se retira para poder cobrar.

(HM)