Fijan audiencia por medidas en obra social de docentes universitarios

El pasado viernes el Juzgado Federal N° 2 dio lugar a cautelar presentada por el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad del Nordeste (Codiunne), a través de la cual se solicitó se dispongan medidas para atender la salud de los trabajadores de la universidad, entre ellas, el restablecimiento de horarios de atención del área administrativa de la obra social de la casa de estudios, Issunne, y de la farmacia, como así que el instituto se abstenga de realizar descuentos del total del consumo de los afiliados (estipular un tope del 20 por ciento del sueldo básico del afiliado) en un contexto de emergencia sanitaria.

El juez Juan Carlos Vallejos ordenó a la institución que ponga en marcha de manera inmediata acciones conducentes a “asegurar una eficaz atención a sus afiliados en el área de farmacia y de trámites administrativos”, según versa el fallo. Todo ello, respetando las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales y locales.

Desde el área Legal de Codiunne informaron a El Litoral que el requerimiento de los distintos ítems presentados en el amparo se realizó ante la preocupación de docentes. Según indicaron, algunos recibieron un descuento de aproximadamente el 50 por ciento de su salario, debido a que no habría un tope. La farmacia, en tanto, redujo su horario de atención de 8 a 12 por la emergencia sanitaria. Por lo cual, desde el gremio consideran que, precisamente en este contexto, el servicio debe estar garantizado.

De la obra social dependen aproximadamente unos 5 mil afiliados, entre docentes y no docentes, más su grupo familiar, en algunos casos. Desde Codiunne, no obstante, destacaron la decisión de Issunne de poner a disposición de los grupos de riesgo las vacunas necesarias, como antigripales, y notificar en su página web y redes las medidas que demanda la atención de la emergencia sanitaria.

El juez, a su vez, dispuso una audiencia el 14 de abril entre representantes del gremio y de Issunne para arribar a los acuerdos necesarios. “Expresamos nuestra voluntad de conciliar y consensuar posiciones en pos de garantizar la tranquilidad de afiliados, docentes y no docentes de la universidad”, expresaron desde Codiunne. (MB)