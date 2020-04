Boris Johnson debió ser llevado a terapia intensiva por coronavirus

El primer ministro británico Boris Johnson debió ser llevado a terapia intensiva este lunes tras empeorar su cuadro de coronavirus.

En medio de este panorama, el Gobierno informó que, temporalmente, el canciller Dominic Raab asumirá las funciones del mandatario.

El líder conservador, de 55 años, anunció el 27 de marzo que había dado positivo al test de COVID-19 y permanecería siete días en aislamiento en su apartamento de Downing Street, a cuya puerta se le dejaban comidas y papeles. Sin embargo, sus síntomas continuaron y eso preocupó al equipo médico que lo asiste.

A pesar de su cuadro, continuó encabezando reuniones por videoconferencia y muchos achacaban el lunes a esta falta de reposo el hecho de que el viernes siguiese teniendo fiebre y el domingo su médico decidiera ingresarlo para someterlo a pruebas médicas como “medida de precaución”.

Según los diarios The Times, DailyMail, The Sun y Mirror, Johnson se encuentra en el hospital St Thomas, de Londres, cerca de Westminster, y se le está administrando oxígeno. El alto funcionario no quiso precisar qué tipo de tests se le efectúan.

“Hoy está en el hospital para ser sometido a exámenes, pero continuará siendo informado de lo que pasa y estando al mando del gobierno”, se limitó a decir Robert Jenrick, ministro de Vivienda y Comunidades, a la radio BBC.

El premier se manifestó en su cuenta de Twitter. “Estoy de buen ánimo y manteniendo el contacto con mi equipo, mientras trabajamos para combatir al virus y mantener a salvo a todos”, dijo. Además, agradeció al personal sanitario por la atención “en este tiempo difícil”, y pidió a toda la población que se queden en sus hogares.