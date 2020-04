Crearon el fondo de emergencia, que se constituirá con el 14% de aumento retroactivo que tendrían que recibir los ediles

En el Concejo de Esquina se reanudó ayer la sesión extraordinaria que se inició el pasado jueves para crear un fondo de emergencia, destinado a aportar recursos en la ejecución de medidas para la lucha contra el coronavirus. Luego de una reñida votación, se aprobó el proyecto que era impulsado por uno de los bloques. De esta forma, los recursos especiales provendrían de un 14% de aumento retroactivo que tendrían que recibir los ediles.

“Habíamos arribado a un preacuerdo en la reunión de comisión que tuvimos, pero lamentablemente no se cumplió lo que manifestaron los dos voceros de la oposición”, manifestó el concejal e integrante del bloque del Frente de Todos, Angel Ramírez en diálogo con El Litoral. En este sentido, indicó que “supuestamente consensuamos que los 13 concejales íbamos a ceder el 15% de nuestras dietas de abril, mayo y junio. Y esos recursos serían administrados por el Comité de Crisis que está integrado por representantes de diferentes entidades locales”.

Sin embargo, “en la sesión cambiaron de opinión y como el bloque de la oposición tiene mayoría terminaron imponiendo su proyecto. Se aprobó por siete votos sobre seis. Y considero que lo que surgió como una propuesta para colaborar en este contexto de emergencia, terminó siendo un reclamo encubierto de aumento de dietas”, manifestó Ramírez. Con respecto a su última consideración, argumentó que “precisamente existía un debate relacionado al cronograma en el que los concejales cobraríamos los aumentos que en total estaba presupuestado que fuera del 30% y que en un principio estaba distribuido de la siguiente manera: 10% por cada cuatrimestre. Y el despacho de la comisión de Hacienda que salió avalando ese sistema, presuntamente está extraviado”.

Y en este contexto, “desde la oposición sostienen que la distribución válida es un 14% en febrero, otro 10% en junio y otro 10% en octubre. Es decir, cambiaron el cronograma y le añadieron un 4% más, pese a que ese porcentaje no está incluido en el presupuesto que sólo contempla un 30%”, añadió el concejal esquinense. Tras lo cual aseveró que “como todavía no se aplicó ese incremento según ese cronograma, ahora ellos por mayoría aprobaron una norma que establece que el Concejo dona ese 14% de aumento que consideran correspondería con las dietas de febrero, marzo y abril. Por eso es que sostengo que la creación del fondo de emergencia se convirtió en un reclamo salarial encubierto”.

(C.C)