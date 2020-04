El Gobierno provincial persiste con los controles de precios en supermercados

La Provincia, a través del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, sigue realizando controles diarios en los supermercados de la ciudad de Corrientes con el fin de verificar el cumplimiento de los costos de venta de los productos incluidos en la lista de Precios Máximos. En caso de detectar valores por encima de los establecidos o faltantes de artículos se labran las actas y se da inicio a los procedimientos administrativos establecidos.

Durante la jornada de ayer un equipo de la Subsecretaría de Comercio, encabezada por su titular, Juan José Ahmar, asistió a un local de una cadena de supermercados ubicada por 3 de abril casi La Rioja con el objetivo de hacer cumplir lo normado por el Gobierno nacional en la Resolución 100/2020.

“Verificamos que en esta sucursal se están cumpliendo los costos fijados en la lista de Precios Máximos vigentes para Corrientes”, dijo Ahmar. No obstante, informó que detectaron faltante de algunos productos. “En la recorrida observamos que no estaban expuestos varios artículos incluidos en el listado y constatamos que no estaban retenidos en el depósito. El encargado del comercio nos indicó que es un problema de abastecimiento que depende de los proveedores, por lo cual se labró el acta informando esa situación”, describió el funcionario.

“El gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, me encomendaron controlar intensivamente a los comercios para evitar abusos y defender el poder adquisitivo de los correntinos y así lo estamos haciendo”, dijo el subsecretario de Comercio.

Procedimiento ante infracciones

Ante consultas generadas en redes sociales respecto a las sanciones que reciben los supermercados cuando se detecta una infracción, desde la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Comercio, se aclara que por ley se deben seguir los procedimientos de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Abastecimiento.

Cuando se detecta una irregularidad, los agentes provinciales labran un acta y notifican a la empresa, la cual tiene un plazo legal de 10 días hábiles para efectuar su descargo y ofrecer pruebas, luego la autoridad de aplicación (la Subsecretaría de Comercio de la Provincia) está habilitada para resolver administrativamente el caso.

Las leyes de Defensa del Consumidor y de Abastecimiento contemplan varios tipos de sanciones. Lo usual en estos casos es aplicar una sanción de multa, que varían entre $ 100 y $ 5 millones, y el valor se determina en función de la valoración de una serie de factores que determina la ley y que hay que fundamentar en el acto administrativo por el que se dispone la sanción. Si bien ambas leyes prevén la clausura entre sus sanciones, esta pena se concreta en casos muy excepcionales porque tiene que justificarse un abuso excesivo; por ejemplo, casos de acaparamiento reiterado o similar, situación que en Corrientes todavía no se corroboró.

“En Argentina existe el derecho constitucional de defensa”, aclaró el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, respecto al procedimiento que contempla que la empresa en cuestión pueda responder a la acusación.

Lista de precios y denuncias

Los consumidores pueden verificar el listado de productos máximos en la página web preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Corrientes.

Los reclamos y denuncias pueden realizarse a través del sitio web del Ministerio de Industria de la Provincia, itc.corrientes.gob.ar (en el formulario de contacto) y a los teléfonos (379) 4476025 o al 4476026 de lunes a viernes 8 a 12 horas y de 15.30 a 19.30, y los sábados solamente durante la mañana.