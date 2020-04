Concedieron la prisión domiciliaria a Amado Boudou

Un tribunal concedió ayer el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y medio de cárcel por delitos que se le achacaron en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, y lo autorizó a alojarse en un edificio del barrio porteño de Barracas, informaron fuentes judiciales

El fallo del Tribunal Oral Federal 4 al que accedió Télam, que contempló que la condena no está firme y la situación excepcional generada por la emergencia del coronavirus, estipuló que Boudou sea controlado mediante un sistema de tobillera electrónica, previsto en la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la libertad.

El TOF 4 dispuso en la resolución "conceder el arresto domiciliario a Amado Boudou", quien deberá ser conducido a un inmueble de Barracas. Asimismo, sostuvo que se le aplicará el "Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica" y que habrá "supervisión y asistencia de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal".

El ex ministro de Economía y ex vicepresidente será trasladado desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza) a su lugar de detención domiciliaria. (EN)