La prosecución del torneo se daría con “reducidos” y sin descensos

A medida que pasan los días sin que pueda rodar la pelota en el país a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional debido a la pandemia causada por el covid-19, se van filtrando distintas alternativas deportivas pensando en la continuidad de los torneos de fútbol de las distintas categorías una vez que se levante la cuarentena.

En cuanto a las categorías de ascenso, el portal especializado Ascenso del Interior publicó en su sitio web uno de los bocetos que se barajan en el seno del Consejo Federal como hipótesis para el caso de la vuelta de las distintas competencias.

En lo que respecta al torneo Federal A, que cuenta con la participación de clubes de las cuatro provincias del NEA, la modalidad que se utilizaría sería muy similar a la Primera Nacional, donde el torneo también está dividido en dos zonas.

Las hipótesis que se barajan en todos los casos, con el fútbol volviendo a la competencia después de mayo, y a puertas cerradas, en primer lugar prevé la no continuidad del fixture y del sistema de campeonato tal como estaba programado.

El torneo Federal A lleva disputados 23 fechas, restando 7 para la finalización de la primera etapa, que en un principio clasificaba a la segunda fase a los 6 primeros equipos de cada zona.

Al ser una medida de excepción, tampoco habría los descensos previstos originalmente en el reglamento, que debería corresponder a los equipos ubicados en la última posición de cada grupo. De aplicarse esta modalidad, los beneficiados resultarían Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Sol de Mayo de Viedma.

En cuanto a la lucha por los dos ascensos directos del Federal A, los mismos se darían a través de minitorneos que se jugarían entre los 8 primeros de cada zona, a modo de playoffs, a partido y revancha.

Los modos de disputa todavía no están resueltos. Una posibilidad es que jueguen cruzados (de una zona contra la otra), 1° vs. 8°, 2° vs 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. La otra es que se enfrenten los equipos de la misma zona. En ambos casos hasta llegar a una final que determinará los dos ascensos, con ventaja deportiva para definir de local, y en caso de igualdad de puntos y goles, para los equipos mejores ubicados en la tabla de posiciones.

Todavía no está claro cómo se definiría el tercer ascenso a la Primera Nacional, que en el formato original debería enfrentar al tercer mejor equipo del Federal A, con aquel que haya perdido la final por el Reducido de la Primera B metropolitana.

Otra de las zonas grises tiene que ver con las posiciones, ya que al estar las zonas integradas por 15 equipos, no todos tienen la misma cantidad de partidos jugados, por lo que aquellos que hayan disputado más fechas tendrían ventaja sobre los que ya quedaron libre.

La otra alternativa es acotar ese torneo reducido a sólo los 4 mejores equipos de cada grupo. En cualquiera de los casos, los equipos que participarían en la continuidad del certamen son en la región, Sarmiento y Chaco For Ever, segundo y tercero respectivamente de la zona A.

En tanto que quedarían al margen Boca Unidos, Crucero del Norte y San Martín de Formosa, los que de aplicarse esta opción, finalizarían directamente su participación en la temporada.

Los cambios terminarían de definirse la próxima semana, y cualquier decisión que se tome en cuanto a los torneos, deberá ser aprobado en la asamblea de la AFA prevista para el 19 de mayo, donde también deberán refrendarse las variantes previstas en la Superliga.