Acusan a Rusia y Qatar por comprar votos para ser sedes de los mundiales

La Fiscalía de Brooklyn, Estados Unidos, realizó un informe en el que dio detalles del primer gran movimiento que tuvo la megacausa Fifagate desde 2018. Acusan a Rusia y Qatar de haber entregado sobornos a cambio de votos para ser sede de los mundiales 2018 y 2022, respectivamente. Además, fueron inculpados dos ex ejecutivos de la cadena estadounidense Fox, un ejecutivo español de la empresa Imagina y la empresa deportiva Full Play por corrupción y lavado de dinero.

Los fiscales acusaron a Rusia de pagarle cinco millones de dólares al dirigente Jack Warner (Trinidad y Tobago) y también a Qatar por haberle pagado al brasileño Ricardo Texeira y, probablemente, al argentino Julio Grondona, según afirma el documento al que tuvo acceso el periodista Ken Bensinger.

Por otra parte, dos ex ejecutivos de la cadena estadounidense Fox, un ejecutivo español de la empresa Imagina y la firma deportiva Full Play fueron inculpados este lunes de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero en una corte de Nueva York, en el marco del megaescándalo de corrupción de la Fifa.

Los acusados son los dos ex ejecutivos de Fox Hernán López, de 49 años, y Carlos Martínez, de 51; el empresario español de Imagina Gerard Romy, de 65 años, y la empresa de marketing deportivo Full Play, con sede en Buenos Aires y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la Justicia estadounidense.

Están acusados de pagar millonarios sobornos a ex oficiales de la Conmebol, la Concacaf o de federaciones centroamericanas a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos, la Copa Libertadores, la Copa América o partidos de calificación para los Mundiales de 2018 y 2022.

Vale recordar que las elecciones de Rusia y de Qatar se realizaron en diciembre de 2010 y fueron históricas porque por nunca antes se habían elegido dos sedes al mismo tiempo. Además, desde aquella reunión de Comité Ejecutivo, varias federaciones europeas, como la inglesa, señalaban que había habido dinero negro en los votos.