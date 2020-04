La AdJ quiere terminar el certamen y que se cumplan los contratos

El básquet profesional en la Argentina está paralizado por la pandemia del covid-19. La Liga Nacional y la Liga Argentina, ex TNA, frenaron sus acciones el sábado 14 de marzo, mientras que el Torneo Federal suspendió su competencia el lunes 16 del mismo mes.

La Asociación de Clubes (AdC) dispuso que toda su actividad se detenga hasta el 30 de abril. Una de las preocupaciones que se generó está relacionada al tema salarial de los jugadores que componen los diferentes planteles, que participan de las competencias.

“Estamos terminando un informe para entregarle a la AdC, que corrobore hasta el 31 de marzo los plazos que tienen los clubes para pagar y esperamos que en el mes de abril se pongan al día. No son muchos, pero algunos tienen un atraso considerable, como los casos Ferro Carril Oeste, Libertad de Sunchales, La Unión de Formosa y Estudiantes de Concordia”, relató Carlos Montesano, secretario y responsable del área legal de la Asociación de Jugadores.

En el caso de los clubes correntinos, la situación de Regatas, San Martín y Comunicaciones es similar. En los tres casos informaron que los jugadores cobraron el último mes.

El abogado y dirigente, reconoció en una entrevista que concedió a Uno contra Uno a principios de mes que “estamos frente a un fenómeno que no se le puede atribuir a nadie, los clubes están haciendo sus esfuerzos y entendemos la situación, en ocasiones como estas no gana nadie, eso está claro”.

Mirando el futuro de la actividad tiene el mismo interrogante que todos. “Cómo reiniciar la competencia es algo imposible de calcular, lo iremos viendo en el país con las medidas que se vayan tomando, después en el propio deporte y en cada categoría en especial. Lo esencial es la salud. Me parece bien que en principio se quiera terminar la competencia y cumplir con los contratos, pagar los sueldos, que es lo que planteó el Gobierno a nivel nacional con la intención de proteger al trabajador”.

Después marcó diferencias en las diferentes categorías. “La Liga Argentina está bastante ordenada, pero la situación en el Torneo Federal es un poco más complicada. Si no juegan no cobran y si no cobran no viven. Si hay jugadores que viven solo del básquet seguramente están en problemas y los que viven de otro trabajo también. Vamos a tener que reunirnos con Fabián Borro (presidente de la Cabb) para ver cómo podemos seguir”.

Desde la Asociación de Jugadores “se está tratando de ver para pedir un préstamo o buscar otra solución. La categoría no da económicamente más de lo que da y bajo esta situación se altera todo. Los clubes del Federal tienen un presupuesto más bajo y la economía de los clubes es más limitada, no tienen en todos los casos sponsors que los sostengan y se retrae la economía”.

Al respecto agregó: “La ausencia de dinero y de una ayuda externa complica a los jugadores y los deja desprotegidos. No hay respaldo de la Secretaría de Deportes y lo veo como algo imposible. Sí, me parece que se podría considerar a los clubes como Pymes para obtener algún crédito”.

De todas formas, “independientemente de la categoría, los contratos hay que cumplirlos. Tal vez con cierta flexibilidad razonable, pero terminarlos. Los clubes que no lo hagan tendrán que acatar las sanciones que correspondan y que impongan su propia organización”.

Hay que recordar que la Liga Nacional y la Liga Argentina son organizadas por la Asociación de Clubes, mientras que el Torneo Federal está bajo la órbita de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Por último, manifestó: “Todos tenemos que tener la consciencia de ser buenos humanos, honorables y comprometernos a cumplir con nuestros compromisos, inclusive si es más tarde, ahí vamos bien. Pero si hay algún pícaro en todo esto es doblemente miserable. El que trate de perjudicar a otro, sea jugador o club o cualquier ciudadano usando esto a su favor, es un miserable. Espero que de la AdC, los clubes, los jugadores y en general, no tengamos actitudes así”.