“La situación en México es complicada”

El arquero Nahuel Guzmán aseguró ayer que experimenta “una situación complicada” en México como consecuencia de la pandemia de coronavirus y que se aisló “por decisión propia” a la espera de la ayuda del gobierno local. “Todavía no se ve la ayuda y concientización por parte del Estado mexicano”, expresó el arquero de Tigre de México.

“La recomendación del club es cuidarnos. No hice más que ir a la farmacia y al supermercado. Estamos entrenando vía (la aplicación) Zoom”, indicó el Patón Guzmán.

El futbolista señaló que Tigres lanzó una campaña de concientización para “colaborar con las personas que ayudan al club” durante los días de partido, como por ejemplo el personal de seguridad.

“Tengo la suerte de contar con un grupo muy grande de amigos argentinos. Ahora es complicado juntarnos todos, pero disfruto mucho de su compañía porque me hace extrañar un poco menos”, manifestó.

Guzmán reveló que “hace tiempo” tiene en cuenta un posible retiro de la actividad profesional. “Siempre pensé en retirarme de joven, pero todavía me quedan tres años de contrato. Quiero seguir vigente y no puedo dejar pasar el momento; siempre le doy vueltas a la idea”, expresó el ex arquero del seleccionado argentino de fútbol.