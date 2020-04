Estilistas, otra actividad sin ingresos por el parate que evalúa cómo cubrir gastos fijos

Si bien no es una actividad esencial que deba permanecer funcionando en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, de ella dependen no sólo sus propietarios o propietarias, sino también muchos trabajadores. Las peluquerías, de ellas se trata en este caso, constituyen un rubro comercial con alta demanda en determinados momentos del año, como el actual: eso sí, en condiciones normales. Además, a los cortes y peinados suelen sumarles servicios de spa y tratamientos de belleza, con lo cual el empleo se ensancha y también la cantidad de clientes.

Por eso, desde el sector evalúan con preocupación algunas opciones para poder cubrir gastos fijos convertidos ahora en deudas, a la vez que aguardan una eventual reactivación progresiva del comercio, como para empezar a generar ingresos. En particular porque se trata de una actividad que vive del día a día. Así, sin trabajar en las últimas dos semanas y media de cuarentena social preventiva y obligatoria, las cuentas están en rojo. Al respecto, reconocidos estilistas de la ciudad hablaron ayer con El Litoral y coincidieron en señalar que actualmente lo primordial es cuidar la salud de todos, por lo cual se acataron y acatan las disposiciones establecidas en la emergencia sanitaria. Pero a la vez, reconocieron la complicada situación de sus comercios como efecto inmediato del parate total de la actividad.

“Desde el momento en que se declaró la emergencia, cerramos el local”, recordó el estilista Pablo Romero, quien acumula una experiencia de 30 años en el rubro. En este sentido dijo que nunca registró una situación similar y actualmente “estamos totalmente afectados, como una pyme más, porque somos una empresa, con empleados y compromisos económicos que atender: cheques, alquiler, sueldos y gastos fijos”.

“Indudablemente estamos atravesando un momento que es crítico para todos. Las personas y las empresas que ya hemos pasado por distintas crisis, como la del 2000/2001, podemos estar un poco más acostumbradas a idear un plan para sostener las fuentes de trabajo y cubrir los gastos fijos. Pero por supuesto que todo tiene un límite y ya estamos llegando a la tercera semana sin trabajar”, indicó.

“Por eso la preocupación es terrible -insistió-, porque no sabemos cómo será la reacción de los bancos, qué sucederá con el alquiler de locales. Hasta ahora no hay ninguna ley que brinde certezas al respecto. Todavía todo está en suspenso, aún no tengo información oficial sobre si recibiremos algún tipo de ayuda o colaboración para superar esta situación”.

En este sentido manifestó que “gracias a Dios tengo una excelente relación con quienes me alquilan el local y si bien aún no lo hablamos, creo que los propietarios serán un poco flexibles en cuanto al vencimiento, porque siempre fueron personas con las que tenemos un muy buen diálogo”.

Además, reflexionó: “Toda esta situación te lleva a replantearte una serie de cosas, a cuidarte en muchas cuestiones. Creo que podemos sacar cosas buenas de esta experiencia que nos toca vivir”.

Recomendaciones online

En este período de locales cerrados, Pablo utilizó sus redes sociales para acompañar a una clientela con mensajes especiales sobre este contexto de emergencia, consejos útiles y respuestas a diversas preguntas sobre cómo cuidar el cabello y la importancia del masaje capilar, por ejemplo.

“Esta es una manera de acompañarlas por las redes porque hay muchas consultas, así que sirve dar apoyo y estar de alguna manera presente. Soy docente también, por lo que puedo manejar bien esa área”, dijo el estilista.

Asimismo, agregó que también aprovecha las capacitaciones online que dictan las distintas empresas con cuyos productos trabajan.

Incógnitas y esperanzas

Gladys Céspedes es otra reconocida estilista con 30 años de trayectoria en la actividad y señaló, ante la consulta de El Litoral, que si bien hace dos o tres años comenzó a notarse una merma en la cantidad de clientas por la situación económica del país, este cierre de puertas complica aún más la situación. El local del shopping se mantiene cerrado como todos los del área, y por la dinámica comercial de ese tipo de espacios no trabajan con turnos, sino por orden de llegada. “Dependiendo del día teníamos entre 15 y 20 personas a quienes les brindábamos algunos de nuestros servicios”, apuntó. Al mismo tiempo acotó que también habían incorporado spa para niñas y una barbería.

“Pese a las adversidades y que ya transitamos épocas difíciles en estas tres décadas, nunca tuvimos un parate de esta magnitud. Y Dios quiera que sea el último”, señaló Céspedes y agregó: “Siempre le pusimos el hombro a las crisis y salimos adelante. Esta vez es aún más complicada, pero haremos lo mejor posible para superarla. En esta experiencia, uno pasa por todos los estadios emocionales: desde la euforia, la depresión, la templanza, hasta la sabiduría, el conocimiento, etcétera. Sin embargo, esta situación no saca lo peor del ser humano, sino lo mejor”, apuntó.

En medio de este parate en su negocio, “aprovecho el tiempo para realizar cursos virtuales de capacitación que nos brindan las distintas firmas que nos proveen los productos que utilizamos en el salón. Además, pude retomar un curso de coaching”, contó.

Respecto de la posible salida de la cuarentena, Gladys indicó que “estamos expectantes porque si bien se levantaría el 13 de abril, hay que ver de qué manera se instrumenta la salida: si se podrá volver con todas las actividades o si será muy gradual”.

Tiempos difíciles

Guido Sanz’n fue otro de los profesionales consultados por El Litoral sobre la situación del sector. El estilista, con 15 años de experiencia en el rubro, admitió: “La verdad es que esta situación nos pone muy mal a todos. A mí en particular porque soy el eje de este negocio, del cual uno no espera lo que está sucediendo: no poder trabajar y querer hacerlo. Y tengo gente bajo mi responsabilidad que necesita que le pague el sueldo, requieren de mi respaldo. Pero no puedo cubrir gastos, alquileres, cuentas, nada. La verdad que no trabajar complica, y mucho. Es una situación muy difícil -insistió-, y parece que se va a extender un poco más. Sinceramente, sin apoyo a la vista, estoy viendo cómo hacer para sacar un crédito, por lo menos para salir adelante estas semanas”.

Al respecto señaló que “todos estamos igual: mis clientes que tienen un comercio están todos complicados. El que no tenía ahorro se perjudicó totalmente, porque no tener ingreso día a día es muy asfixiante”.

En cuanto a afrontar el alquiler del local, Guido recordó que “hace 15 años estoy en el mismo lugar y siempre cumplí con el pago, nunca me retrasé, por lo cual creo que ahora la propietaria comprenderá la situación, porque no puedo generar el dinero necesario para cubrir ese gasto. Si bien lo que más quiero es trabajar, sé que ahora lo más importante es cuidarnos y que todos podamos estar sanos para poder volver a comenzar”, sintetizó en el final.

(GAL)