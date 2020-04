Dengue: la cifra asciende pero Corrientes es la que menos casos tiene en el NEA

Los casos de dengue siguen en aumento en la región y en la provincia llegó ayer a 729, sin embargo, otras jurisdicciones del NEA ya han superado los mil positivos. Este es el brote más grande ya que hace más de una semana superó al del año 2016. Corrientes es hasta el momento quien menos confirmados tiene, ayer se sumaron ocho nuevos mientras que Misiones notificó 240 más.

De acuerdo a la situación epidemiológica, ayer había en Corrientes 729 casos de dengue y de ese total 652 pertenecen a la Capital y 77 al interior, siendo Ituzaingó la más afectada con 21 junto con San Cosme con el mismo número. Las otras once localidades con confirmados tienen menos de seis casos cada una.

En la región del NEA, cabe indicar que en Formosa, ayer en conferencia de prensa, señalaron que hay 1.409 infectados por el Aedes agypti en esa provincia, teniendo en cuenta los resultados hasta el día viernes 3 de abril. El 71% son autóctonos, lo que significa que la transmisión que se comprueba es de las ciudades de Laguna Blanca, Laguna NaickNeck, Clorinda y Formosa.

En Misiones, sólo en el día de ayer confirmaron 240 personas infectadas y estudian más de 7 mil sospechosos. En las últimas dos semanas se incrementó el número llegando a sumar un promedio de 143 afectados por el virus de manera diaria. En el año hay más de 5 mil infectados y tres casos fatales, a nivel nacional serían diez.

En Chaco, anoche notificaron 905 positivos y en cuanto a coronavirus 9 recuperados, 140 confirmados y 686 negativos.

En este contexto, desde la Provincia y la Comuna de Corrientes están realizando fumigación con la modalidad “casa por casa” en la Capital, ya que tiene más del 90% de los casos, y a la vez en los barrios más afectadas. En esta ciudad, la Comuna informó que fumigarán hoy por la mañana en los barrios Cremonte, San Ignacio, Santa Rita Norte y Cadenas; por la tarde en Ponce y Sapucay.

Por otra parte, en cuanto a los datos de coronavirus, se registraron 26 positivos. A la vez, informaron que hay más de 800 personas en aislamiento preventivo y fueron dadas de alta más de mil, estando pendientes 30 muestras en el Instituto Malbrán.

Desde el Gobierno provincial sostienen que no hay circulación comunitaria del virus. El Comité de Emergencia, de igual forma, “insiste en la necesidad de cumplir la cuarentena, las medidas de higiene y tomar todas las precauciones necesarias al concurrir a las entidades bancarias o cajeros a retirar sus haberes o beneficios sociales, manteniendo un metro y medio de distancia en la filas, seleccionar los horarios de menos concurrencia, consignando que en cada lugar habrá personal sanitario y de seguridad para colaborar”.

En Argentina confirmaron cuatro muertes más, llegando a 60 decesos; y además se sumaron 87 casos de coronavirus, totalizando 1.715 la cantidad de personas infectadas. No hubo nuevas notificaciones para Corrientes. (CSS)