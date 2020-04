Tras primer caso de covid-19 en Uruguayana, extremaron las medidas de ingreso a Libres

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, anunció el lunes por la noche una serie de nuevas medidas de mayor severidad tras conocerse un caso de covid-19 en Uruguayana (Brasil), que incluye la prohibición total al ingreso a la ciudad de personas provenientes del vecino país, en tanto que se limitó el funcionamiento de estaciones de servicio y anticipó que se evalúan otras acciones preventivas.

A través de un video difundido por redes sociales, el Jefe comunal informó que “me comuniqué con el prefeito (intendente) Ronnie Mello y me comentó que la persona, si bien es residente de Uruguayana, contrajo el virus por mantener contacto con una persona de Porto Alegre. También me comuniqué con el Gobernador (Gustavo Valdés) para ponerle en conocimiento sobre esta situación y las medidas que hemos adoptado y vamos a profundizar ahora en Paso de los Libres” destacó Ascúa.

La Resolución 075/2020 del DEM prohíbe el ingreso a Paso de los Libres a todas las personas que hubiesen estado en el extranjero y específicamente en la ciudad de Uruguayana, Brasil, en los últimos 14 días y en los días posteriores de aquí en adelante, independientemente del rubro profesión o actividad que desempeñe, tenga o no domicilio o residencia habitual en Paso de los Libres.

A su vez, ordena el estricto control sanitario a todas las personas que hubiesen estado en los últimos 14 días en el extranjero y hayan ingresado a la ciudad de Paso de los Libres a través del puente internacional. Estableciendo una inspección en su domicilio del individuo y del grupo familiar que haya estado en contacto con el mismo.

Asimismo, prohíbe el funcionamiento y la comercialización en las estaciones de servicio que se encuentran en la ciudad de Paso de los Libres en las rutas nacionales 117 y 14, excluyendo la carga de combustible a razón de dos surtidores por estación de servicio y dos personas por turnos.

El Municipio estableció un control de desinfección en el ingreso a la ciudad por Ruta Nº 117 y se hará lo mismo en el Complejo Terminal de Cargas, según indicó Centro de Fronteras desde Buenos Aires. A su vez se realiza una confección de barbijos acorde a la modificación de criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la utilización de este elemento de precaución.

(JPV)