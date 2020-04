Condenaron a 8 años de prisión al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa

En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Ecuador condenó ayer en ausencia a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex presidente Rafael Correa por delitos de corrupción.

Correa fue condenado por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato y, además de la pena de cárcel y la inhabilitación política, fue sentenciado a pagar daños y perjuicios.

El diario La Hora informó, incluso, que el ex presidente deberá emitir una expresión de disculpas por su caso, en español y en quichua, y a costear la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador en la que debe leerse una manifiesto sobre ética en el ejercicio de la función pública.

Desde Bélgica, el país natal de su esposa y el lugar donde vive con su familia desde que dejó la Presidencia en 2017, Correa rechazó el veredicto y lo calificó de “mamarrachada”, a la vez que acusó a los jueces del tribunal de querer boquear su candidatura en las elecciones generales del año próximo.

“Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la Justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros”, dijo el ex mandatario.

