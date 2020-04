Quedó detenido por publicar una noticia falsa sobre coronavirus

Un hombre fue detenido ayer acusado por “intimidación pública” tras haber publicado un video en el que falsamente se afirmó que en el hospital Posadas se ocultaba a la sociedad una tienda de campaña contra el coronavirus, sin la atención de los médicos habituales, informaron ayer fuentes policiales.

La detención fue concretada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) de la División Investigación de Delitos Tecnológicos en el barrio porteño de Balvanera. Fuentes policiales informaron a Télam que en el video circulado a través de un canal de la red YouTube se aseguró que en uno de los pisos del hospital ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, junto con la connivencia del Estado, se ocultaba a la sociedad una tienda de campaña contra el coronavirus, sin la atención de los médicos habituales, con la colocación de camillas y demás elementos para combatir la pandemia.

A raíz de ello, las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes permitieron dar con el paradero del creador de la publicación, quien se domiciliaba en una finca ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 2900 del barrio de Balvanera.

De esta manera, el juez nacional en lo criminal y correccional federal 3 de Morón, Néstor Barral, ordenó el allanamiento de la vivienda, donde la policía detuvo al sospechoso y secuestró un teléfono celular y la notebook que fue usada para subir el video a Internet.

Según las fuentes, esta falsa circulación de información generó alerta y temor en la sociedad, también como perjuicios para el Hospital, ya que dejó de recibir donaciones de elementos o de sangre, entre otras consecuencias, por miedo de la población a ser contagiados por el covid-19.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, por infracción a la “Ley de Intimidación Pública”. En el video publicado en YouTube, el hombre sostuvo: “El presente es un audio recibido por WhatsApp en la Argentina. La idea de este video no es alarmar a nadie, sino difundir todas las posibilidades, ya que no nos es ajeno el hecho de que los medios de comunicación muchas veces nos ocultan información. Es una realidad que vivimos a diario. Queda en cada uno si lo cree o no. Pero ante el desconcierto lo mejor es dejar la puerta abierta a la duda, sin alarmarse”.

Lo que sigue a continuación es ese audio, que dura cinco minutos: una mujer afirma entre lágrimas que en tres pisos del hospital ubicado en El Palomar se ocultaba a la sociedad una tienda de campaña contra el coronavirus, sin la atención de los médicos habituales y con la connivencia del Estado.

