Condenado por torturas y genocidio obtuvo prisión domiciliaria en Goya

En Goya, la Justicia libró un polémico fallo al otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Antonio Obregón, quien fuera condenado a 25 años de prisión acusados de genocidios contra presos y crímenes durante la última dictadura cometidos en Corrientes.

El juez Ceroleni benefició a Juan Antonio Obregón con prisión domiciliaria. Tiene sentencia firme y desde 2011 purga 25 años de prisión. Obregón, fue condenado por la desaparición forzada de la docente correntina Elida Goyeneche y del ex soldado conscripto Abel Arce y además por privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en centros clandestinos de detención de Goya a 21 personas, precisaron desde el portal de TN Goya.

Obregón había sido sentenciado a 25 años de prisión por el delito de desaparición forzada de la docente correntina Elida Goyeneche y del ex soldado conscripto Abel Arce y además de 21 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas cometidas contra militantes políticos, docentes y dirigentes de las Ligas Agrarias de Goya, Lavalle, Santa Lucía y Esquina impulsado por plan sistemático de represión de personas desde el Golpe de Estado de 1976.

Condena

El 8 de mayo de 2011 el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a la pena de 25 años de prisión a seis represores por dos desapariciones de personas y 21 hechos de torturas cometidos en la ciudad de Goya, durante la última dictadura militar.

La sentencia, incluyó inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Los condenados fueron los ex policías de la Provincia de Corrientes, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; a los ex militares Alberto Silveira Escamendi, Juan Ramón Alcoberro y Leopoldo Cao; y al ex prefecto Luis Leónidas Lemos.

Todos fueron hallados culpables por 21 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas cometidas contra militantes políticos, docentes y dirigentes de las Ligas Agrarias de Goya, Lavalle, Santa Lucía y Esquina. También recibieron esa pena por el delito de desaparición forzada de la docente correntina Elida Goyeneche y del ex soldado conscripto Abel Arce.

El Tribunal, presidido por Víctor Alonso e integrado por Lucrecia Rojas y Fermín Seronelli, investigó hechos ocurridos a partir de principios de 1977, en el marco de la denominada Causa Goya, iniciados por una denuncia del ex militar Ángel Panetta, quien declaró haber sido testigo de los crímenes mientras él se desempeñaba como mecánico del Ejército.

(WA)