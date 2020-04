Con flexibilidad de medidas y asistencia financiera, evalúan extender la cuarentena

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro vía teleconferencia con los 23 gobernadores, entre ellos Gustavo Valdés, y el jefe de Gobierno porteño. Evaluaron las medidas de prevención de covid-19 y la posibilidad de flexibilizar actividades y mantener la cuarentena. También, se anunció un auxilio financiero para las provincias que, según trascendió, rondaría los 136.000 millones de pesos.

Nuevamente, el titular del Ejecutivo de la Nación mantuvo un encuentro virtual con los mandatarios de las 24 jurisdicciones. Según comunicación oficial de Nación, del encuentro mediado por TIC, también participó el Gobernador de Corrientes. En la oportunidad, se analizó la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio. Como en ocasiones anteriores, el Gobierno nacional requirió del apoyo político de las Provincias para avanzar en ese sentido.

El Presidente había convocado a los mandatarios a fin de establecer un sistema que permita un mayor resguardo para los adultos mayores, es decir, establecer políticas diferenciales al considerarse población de riesgo. Allí también se hizo foco en extender el aislamiento social preventivo ya que aún se espera el pico de contagios en mayo. No obstante, se prevé flexibilizar algunas actividades, pero ello no implica levantar la cuarentena.

También se dio a conocer una asistencia a las provincias, que alcanzaría los 136.000 millones de pesos. Si bien no hubo un anuncio oficial de Nación, desde algunos gobiernos provinciales difundieron que los fondos se distribuirían en concepto de aportes del Tesoro Nacional y fondo de Desarrollo. También, a través de solicitudes de préstamos, si así lo requiriesen los gobiernos locales.

En ese sentido, el mandatario del Chaco, Jorge Capitanich, anunció por vías oficiales que habrá “un programa de asistencia financiera mediante el uso del aporte del Tesoro Nacional por 60.000 millones de pesos en tres cuotas: abril, mayo y junio, siendo de 20.000 mil millones de pesos cada una”.

Por su parte, desde el Gobierno de Córdoba comunicaron que la Provincia coparticipará a los municipios todos los fondos que reciba de Nación en concepto de ayuda del Tesoro Nacional y por fondo fiduciario para el desarrollo provincial.

El mandatario nacional pidió “no relajar las medidas” para “no tirar por la borda el trabajo que se está haciendo”. Los mandatarios deberán, entre otros puntos, analizar las actividades a flexibilizar, como así el sistema de transporte urbano.

