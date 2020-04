El ex gobernador “Pocho” Romero Feris dio positivo a coronavirus

José Antonio “Pocho” Romero Feris dio positivo a una contraprueba de coronavirus. En un primer momento esta había sido negativa.

Su esposa, la diputada provincial con mandato cumplido, Marly Brisco, también contrajo la enfermedad. Ambos, según informaron sus familiares cercanos, están en buen estado clínico y cumpliendo con el aislamiento preventivo en su domicilio particular en Buenos Aires, donde se encuentran desde fines de febrero, según informaron sus familiares más cercanos. Ambos no habían viajado al exterior.

Se les practicó la prueba al momento de detectarse la enfermedad a un estrecho colaborador del ex mandatario, quien se encuentra internado en una clínica. Este evoluciona favorablemente y desde la familia Romero esperan una pronta recuperación.