El Viernes Santo no habrá recolección nocturna de residuos

A raíz de la Semana Santa, la Comuna informa a los vecinos que la recolección de residuos será normal hoy en las zonas diurnas, mientras que no habrá en las nocturnas. En tanto mañana no se cumplirá el servicio en los barrios por donde el camión pasa de día, pero en cambio los vecinos podrán sacar las basuras domiciliarias en las áreas servidas habitualmente por la noche. La actividad se normalizará el sábado. Además recuerdan que por el aislamiento social preventivo y obligatorio, no se vienen brindando los servicios de recolección diferenciada ni en los distintos puntos verdes de la Ciudad. Habrá guardia en los servicios de Defunciones.