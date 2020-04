Ratificaron que a Virasoro sólo podrán ingresar los foráneos que exhiban un salvoconducto

Luego de decretada la cuarentena por parte del Gobierno nacional, la mayoría de las localidades del interior provincial cerraron sus accesos restringiendo el ingreso, que quedó acotado a casos especiales como personal de salud, fuerzas de seguridad, proveedores de mercaderías, entre otros. En las últimas horas trascendió el reclamo de pobladores de San Carlos, quienes plantearon que no pudieron ingresar a Virasoro para comprar insulina, medicamentos y realizar diversos trámites.

En diálogo con El Litoral, una de las damnificadas relató que “fuimos con la documentación en busca de medicamentos para mi papá que es insulinodependiente y tuvo hace menos de un mes una cirugía de alto riesgo por un aneurisma cerebral. Teníamos que comprar vendas, cintas hipoalergénicas, retirar la insulina del hospital y, además, realizar trámites en el Ioscor, y en el Banco Nación. Cuando llegamos al puesto de control, personal de Tránsito y un policía local nos pidieron el permiso para circular. Nosotros tenemos el permiso nacional, la receta del médico, el pedido de la obra social y la constancia de turno en el banco. Pero nos dijeron textualmente que no podíamos ingresar a Virasoro si no estábamos en la lista que enviaba la intendenta de San Carlos. Que si no teníamos la autorización previa de ella, no se podía entrar”.

Agradecimiento

“Si bien el gendarme que estaba a cargo de ese control nos dijo que no podíamos pasar, una persona de nuestra localidad se comunicó con las autoridades del Ministerio de Seguridad y le explicó la situación. Por lo que después conseguimos la medicación”, contó uno de los pobladores de San Carlos. Tras lo cual precisó que “un comisario vino hasta la ruta donde estábamos y nos pidió los papeles para poder conseguir lo que necesitábamos. Después él, junto con un agente, volvió con la insulina, los otros elementos que teníamos que comprar en la farmacia y hasta trajeron los papeles del Ioscor. Agradecemos a los que tuvieron consideración”.

Consultado al respecto, el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández, expresó a este medio que “al igual que todas las localidades, debido a la emergencia sanitaria, no podemos permitir el ingreso de cualquier persona a la ciudad. Para poder circular tienen que presentar un ‘salvoconducto’ firmado por alguna autoridad. No hay una forma unificada y cada municipio elabora los permisos de distintas maneras, pueden ser individuales como en nuestro caso o una lista como en el caso de San Carlos, pero no se trata de un capricho, sino de una cuestión de seguridad”. En este sentido, agregó que “el permiso de circulación nacional es para determinadas actividades, no se lo puede usar para otra cosa, sea comprar remedios o realizar trámites”.

Por otro lado, según indicaron fuentes de las fuerzas de seguridad que actuaron en el control, los pobladores de San Carlos tampoco contaban con permiso nacional para circular, más allá de que sí portaban las recetas médicas, órdenes de Ioscor y constancia de turno del banco.

El Litoral intentó comunicarse con la jefa comunal de San Carlos, Graciela Larraburu, para conocer su versión de los hechos y aclarar qué tipo de trámite deben realizar los pobladores de esa ciudad para poder circular, pero hasta el cierre de esta edición no se logró establecer un diálogo telefónico.

(AB)