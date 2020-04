Habilitaron líneas para que adultos mayores consulten sobre coronavirus y atenciones de salud

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, habilitó un call center exclusivo para adultos mayores con el objetivo de que los abuelos puedan realizar consultas sobre coronavirus, vacunas electrónicas, información general, laboratorios de urgencia para personas con enfermedades de riesgo, controles por hipertensión, diabetes y otras patologías. Esto mismo, se da en el marco del aislamiento preventivo que rige en todo el país por la pandemia.

Cabe indicar que este nuevo servicio, puesto a disposición de este sector de la población, fue anunciado esta semana por el ministro Ricardo Cardozo, y forma parte de las acciones de gobierno que se implementan por indicación del gobernador Gustavo Valdés, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 y dengue. El mismo se logró gracias a una articulación entre la Dirección General de Atención Primaria de la Salud (APS), a través de la Dirección de la Tercera Edad, y el Pami, el Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS), el Ioscor y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

“El objetivo principal de este call center es aportar para que los adultos mayores no tengan que salir de sus domicilios a hacer ciertos trámites y se expongan al coronavirus.

A través de este mecanismo, se brindará no solo información general en relación a las recetas, que se van a poder manejar de manera electrónica, sino también se asistirá a hipertensos, diabéticos y contará con servicio de laboratorio de urgencia”, sostuvo la directora General de Atención Primaria de la Salud (APS), Alicia Pereira.

Además, explicó: “Vamos a contar con un móvil que se encargará de esa tarea, todo para evitar que los adultos mayores salgan de sus hogares”. Trabajarán 24 horas médicos, odontólogos, enfermeros y técnicos para brindar información. Se asistirá a los adultos mayores en sus domicilios ante cualquier sintomatología, no solo de covid-19.

Las líneas son: 379-4005-518 y 397-4225-773.

(CSS)