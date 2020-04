Agrotóxicos: piden justicia a 9 años de la muerte del niño Nicolás Arévalo

Familiares del niño Nicolás Arévalo, quien murió hace 9 años en Lavalle al parecer por intoxicación con agroquímicos en una tomatera de Puerto Viejo, Lavalle, escribieron una carta reclamando justicia al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del menor, ocurrida en abril de 2011.

Como se sabe, El Tribunal Oral Penal de Goya sobreseyó a Ricardo Nicolás Prieto, el productor agropecuario, único imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal” de los pequeños Nicolás Arévalo (4) y Celeste Estévez (5), respectivamente. Fue declarado inocente por “falta de pruebas”.

En la carta, la mamá del niño fallecido expresa: “Es un día difícil para mí. Desde anoche que estoy llorando, no me puedo calmar del dolor que tengo en el alma; sé que tengo que seguir adelante porque, por más que me duela y me cueste un montón, son 9 años de la pérdida de Nicolás”.

Agregó que “cuando llega el aniversario del asesinato, porque no fue una muerte que alguien se lo esperaba, tampoco nadie desea la muerte de un ser querido, y menos de una criatura tan chiquita, inocente como Nicolás. Duele mucho, más bronca da porque él estaría cumpliendo 13 años, y ver que el maldito que lo asesinó esté libre, que pase todos los días por frente de tu casa, y que la maldita Justicia lo dejó libre. Porque por más de que todo el mundo sepa que el murió por ese maldito veneno... A nosotros no nos alcanzó que Nicolás esté enterrado”.

Remarcó que “todos los días de mi vida me levanto y digo ‘algún día se va hacer justicia’, y sé que se va haber justicia tarde o temprano. Eso va a llegar.

Pasaron “9 años y para mí fue hoy. Estoy muy, muy triste, pero con mucha más fuerza de seguir luchando. Lo que más me duele es que hoy en día no tengamos una respuesta de nadie, como un juez que nos diga va quedar preso, va a quedar culpable, va a pagar por lo que le hizo a Nicolás”, enfatizó. Resaltó que “tengo mucha fe y sé que tengo compañeros que respaldan la lucha, gente que nos apoya de todos lados, y eso me fortalece, por más duro que sea. Agradezco a todos, desde ya muchísimas gracias por el apoyo”.

(WA)