El secretario ejecutivo de AFA, Nicolás Russo, advirtió ayer que “no se puede empezar la Copa Libertadores el 15 de septiembre”, tal como lo estipuló la Conmebol en medio de la pandemia por coronavirus que atraviesa con intensidad a los países de Sudamérica, y apreció que “antes tendría que empezar la competencia local en Argentina”.

“La verdad es que no podemos esperar más para volver a los entrenamientos, porque si un jugador sale a correr a un parque o a una cancha de papi fútbol, ¿qué se le puede decir?”, argumentó Russo respecto de la urgencia de futbolistas y clubes por retomar los entrenamientos.

“La Conmebol puso unas fechas para arrancar y presionar, pero yo estoy convencido de que no se puede empezar la Libertadores y las competiciones internacionales el 15 de septiembre, sino que deberíamos comenzar primero con el fútbol local”, le indicó a radio Continental el también presidente de Lanús.

Russo, que en su momento cuestionó al director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, porque reclamó mayor “movilidad” a la dirigencia de AFA para encarar la conformación de los protocolos sanitarios en pos de acelerar el regreso de la actividad futbolística, ahora se manifiesta casi en consonancia con el “Muñeco”.

“Los clubes no resisten más, aunque el hecho de que arranque el fútbol no garantiza nada. En principio, la reunión entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de AFA, Claudio Tapia no debería pasar del jueves próximo”, estimó Russo respecto de ese encuentro que ya fue postergado en dos oportunidades.

“Personalmente, creo que los tiempos que maneja el Gobierno y el Ministerio de Salud fueron los correctos, pero llega un momento en el que tenemos que arrancar, porque si esperamos la vacuna contra el coronavirus, hasta junio del 2021 no empezamos nada”, expresó.

Y ya refiriéndose a condiciones extremas para retomar la competición, nacional e internacional, aseguró que “no ve ilógico que se pueda viajar en chárter y jugar en el mismo día. Nos vamos a tener que acostumbrar a un montón de cosas de ahora en más, empezando por disputar los partidos sin público”.

“Después, cómo será el próximo torneo, se verá, porque todavía no hubo una reunión entre los 24 clubes, y si se filtró algo, es solamente un borrador. Y respecto de esa modalidad de campeonatos, es difícil conformar a todos, como por ejemplo la supresión de los descensos, que era la única manera de acomodar los presupuestos”, afirmó.

Sin embargo, pese a lo manifestado por Russo, otras fuentes consultadas por Télam indicaron ayer que las probabilidades de un retorno inmediato a los entrenamientos “están muy complicadas, porque la aplicación de los protocolos sanitarios en los planteles, sobre todo en los clubes más chicos, es muy compleja de implementar”.

Además las autoridades sanitarias “son muy cautelosas” al respecto, y desde la AFA el propio Tapia no quiere dar pasos en falso, como lo repitió permanentemente, embarcándose también en la nave de la prudencia.

Los cinco equipos que deben jugar la Copa Libertadores desde el jueves 17 de septiembre (todos lo harán ese mismo día), Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, podrían tener una ventaja respecto del resto para volver a los entrenamientos un poco antes, “aunque tampoco está muy segura la vuelta de la Libertadores y ni siquiera el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar (previsto para el 8 de octubre), porque dependerá del avance del covid-19”.

Por lo pronto la reunión que realmente importa, entre el ministro de Salud y el presidente de AFA recién tendrá lugar el miércoles, o a más tardar el jueves, pero como siempre, pandemia mediante.