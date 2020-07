La australiana Ashleigh Barty no jugará el US Open por temor al coronavirus

La tenista australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, anunció hoy que no jugará el US Open, segundo Grand Slam del año programado para agosto próximo, debido a que siente temor por el coronavirus.

“Con mi equipo de trabajo tomamos la decisión de no viajar a Estados Unidos para los torneos de Cincinnati y el US Open. Me encantaría estar en ambos eventos, fue una decisión difícil, pero creo que aún persisten riesgos significativos debido al coronavirus y no me siento cómoda como para asumir esa situación”, expresó la tenista en un comunicado, según consignó la agencia de noticias DPA.

Barty, de 24 años, es la actual campeona de Roland Garros y no confirmó si participará de la gira sobre polvo de ladrillo que se jugará en Europa en septiembre y que concluirá con el abierto francés en el que debería defender el título.

“Tomaré una decisión sobre Roland Garros y los torneos en Europa durante las próximas semanas”, añadió la tenista nacida en la ciudad australiana de Ipswich.

La baja de Barty es la primera gran ausencia en el circuito de damas para el US Open que se jugará en Nueva York a partir del 28 de agosto, mientras que en el de hombres no estará el suizo Roger Federer, quien anunció en junio pasado que no jugará durante toda la temporada debido a la lesión que lo persigue en la rodilla derecha y que recién le permitirá volver a competir en 2021, posiblemente en el abierto de Australia.