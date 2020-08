Mauricio D’ Alessandro dio positivo de coronavirus: "No tengo síntomas"

Este fin de semana Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus. A raíz de esto, Mauricio D'Alessandro, quien es parte de su equipo en el ciclo Fantino a la tarde, decidió hisoparse para descartar un posible contagio e inesperadamente dio positivo.

Si bien no presenta ningún síntoma, el abogado confirmó el resultado esta mañana en Nosotros a la mañana. "Di positivo ayer. Ojitos [en referencia a su pareja Mariana Gallego] no me contagió porque me quiere, pero se ve que Fantino no", lanzó, entre risas, quien curiosamente se contagio en esta oportunidad y no cuando su pareja lo contrajo hace unos meses atrás.

Tras asegurar que este fue el sexto hisopado que se hace, advirtió: "Me siento muy bien. No tengo síntomas. Llegué a testearme porque había estado con Alejandro toda la semana en el programa. Esta fue la sexta vez que me hisopé. Me lo hice porque soy personal esencial y estoy en contacto con gente todo el tiempo".

Mientras aseguraba que seguirá trabajando remotamente, el letrado advirtió que aprovechará estos días para descansar. "Mariana está muy preocupada y quiere devolverme todo lo que yo le di cuando ella estuvo enferma. Así que estoy de vacaciones. En estos 14 días no voy a hacer nada, ni pasear al perro ni nada", concluyó con el humor que lo caracteriza.

La Nación