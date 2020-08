Denunció que su exmarido la “desalojó” y quedó en la calle con dos hijas y un hijo

Desde hace tres semanas y cinco días una mujer está viviendo en una precaria casilla ubicada en el barrio Esperanza, junto con sus dos hijas y un hijo, y sin los elementos necesarios para subsistir. Según afirmó, su exmarido la echó del hogar que compartían en dicha barriada, y ahora requiere de asistencia por parte del Estado.

En diálogo con El Litoral, Natalia Gutiérrez contó que hasta hace poco menos de un mes ella vivía con su exmarido, sus dos hijas (de 11 y 13 años) y su hijo (16) en una casa dentro del asentamiento del barrio Esperanza.

Según relató, tras cuatro años de convivencia el hombre vendió el terreno y la obligó a desalojar el lugar, junto con las chicas y el chico, y sus pertenencias. “Me hizo sacar mis cosas, quedamos en la calle y por culpa de eso me robaron todo, no tenemos nada más que un colchón y una casilla que armamos con lo que nos acercaron los vecinos”, detalló.

Gutiérrez aseguró que fue a la comisaría cercana a hacer la denuncia, pero “me dijeron que si el hombre no es el padre de los chicos, no podían hacer nada”. El desamparo, de acuerdo a lo expresado, también se extendió a otros ámbitos del Estado: “Se acercaron asistentes sociales de la Municipalidad y, en vez de ayudarme, me amenazaron con quitarme a mis hijos por estar viviendo así. Me acusaron de ser una mala madre cuando yo los estoy cuidando”.

La mujer indicó que le prometieron una llamada que nunca llegó, y por ahora subsiste gracias a lo poco que gana su hijo cuidando autos.

A la espera de la asistencia estatal, las y los interesados en colaborar con Gutiérrez pueden acercarse hasta su ubicación, cerca del asentamiento del barrio Esperanza, o comunicarse con ella al número de teléfono 3795-184-164. Se pueden donar colchones, camas, mercaderías, o ropa para las hijas y el hijo de la mujer.

(GMC)