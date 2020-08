Teatro en streaming: “Las salas locales aún no están preparadas para esto”

El Gobierno nacional dispuso, días atrás, que en la Ciudad de Buenos Aires podrán retomarse las actividades teatrales sin público, pero en Corrientes esta posibilidad todavía no se baraja, aunque tampoco se la descarta. “Si la situación generada por la pandemia de covid-19 se extiende mucho más, vamos a tener que pensar en implementar el sistema de streaming, no obstante, por ahora no porque las salas locales no cuentan con las condiciones técnicas para hacerlo”, dijo la referente de la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (Actecor) Antonia Monzón.

Bajo un estricto protocolo, los actores porteños podrán ir a las salas y las obras se podrán transmitir por streaming tras la publicación de la Decisión Administrativa 1.436/2020 en el Boletín Oficial nacional. “Ya ellos tienen experiencia porque tienen Teatrix, donde hacen funciones online y funciones especiales en las que grababan con 4 o 5 cámaras para pasar por TV y redes”, dijo a El Litoral la presidenta de Actecor, Antonia Monzón, y explicó que las salas correntinas actualmente no cuentan con la tecnología para avanzar con las transmisiones en línea.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en un futuro próximo los teatros locales tengan que adaptarse para realizar funciones en vivo y virtualmente.

“Por ahora acá estamos ideando una propuesta para hacer funciones con unipersonales o fragmentos de obras con uno o dos actores y poco público”, adelantó y enseguida agregó: “Pensamos que iba a ser más tranquilo agosto y que volveríamos en septiembre, pero ahora no sabemos”. En el mismo sentido apuntó que “la otra alternativa es asumir el costo que demandaría la técnica para hacer transmisiones online y agregar eso a la propuesta; entonces podríamos hacer shows en vivo con poco público y también vender tickets para quienes quieran disfrutarlo desde sus casas”.

Datos locales

La actividad teatral de la provincia de Corrientes cuenta con 7 salas independientes, ubicadas en Corrientes Capital, Goya y Monte Caseros, y comprende a 157 trabajadores en distintos roles.

Cuenta con 37 grupos teatrales independientes, distribuidos en la Ciudad de Corrientes, Goya, Monte Caseros, Caá Catí, Santo Tomé, Mburucuyá, San Roque, Mercedes, Saladas, Paso de los Libres y Bella Vista, que involucran a 293 trabajadores teatrales.

Actualmente cuentan con 44 producciones en cartel, que pertenecen a grupos de Corrientes capital, Goya, Monte Caseros, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Caá Catí y San Roque, que involucra a 420 trabajadores en forma directa e indirecta, entre dramaturgos, actores, directores, asistentes, diseñadores y técnicos de luces, diseñadores gráficos, vestuaristas (diseño y confección), productores, sonidistas, etc.

Más de 900 alumnos son parte de los talleres teatrales que se dictan en distintos lugares de la geografía provincial, destinados a niños, jóvenes y adultos.

Por ello, la actividad teatral abarca entre salas, grupos teatrales, producciones en cartel y talleres, a un total de 1.770 personas.

En tanto que la danza se encuentra presente en toda la geografía provincial, en sus distintas modalidades, y es importante destacar que este es el primer registro que se realiza en Corrientes, y todavía falta que se sumen muchos más.

Aquí se incluye a 105, entre academias, escuelas, institutos y ballets, que comprenden a 331 profesores que trabajan durante todo el año, realizan en el año 742 funciones, efectúan entre 326 cursos y talleres anuales, 294 profesores que trabajan eventualmente durante el año y 6.241 alumnos y alumnas asisten a estas instituciones.

Lo que implica que el movimiento laboral en torno a la danza alcanza a 7.934 personas durante el año.

(VAE)